Померла легендарна муза Сержа Генсбура Джейн Біркін

Внесок Біркін в розвиток культури і моди високо цінується кіно- та музичними критиками, і кутюр'є.

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Померла Джейн Біркін / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Англо-французька акторка, співачка і культова фігура в богемних колах Джейн Біркін померла у віці 76 років. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Бездиханне тіло знаменитості було виявлено в її паризькій квартирі її компаньйонкою. Причини смерті поки не розголошуються, проте відомо, що Біркін мала проблеми зі здоров'ям, через які навіть скасувала концерти, які повинні були відбутися цієї весни.

Також у вересні 2021 року артистка перенесла інсульт. Вона швидко відновилася, проте ЗМІ припускають, що не останню роль у смерті Біркін зіграв саме він.

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Джейн Біркін здобула славу і популярність завдяки своїй акторській кар'єрі (Слоган, Басейн, Якби Дон Жуан був жінкою, та ін.), а також творчому і любовному союзу з Сержем Генсбуром, співаком, поетом, режисером, актором і сценаристом. За їх динамічним романом з гучними сварками і пристрасними примиреннями стежили в усьому світі протягом 12 років. Їх візитною карткою стала пісня Je t'aime... moi non plus (Я тебе кохаю... Я тебе теж ні), і однойменний фільм, в якому Біркін зіграла одну з головних ролей.

Також артистка є натхненницею для створення культової сумки "Біркін" французького модного Дому Hermès. За легендою Жан-Луї Дюма, генеральний директор Hermès, летів у літаку поруч з Джейн Біркін. Вона впустила сумочку, з якої розсипалися всі її речі, і стала обурюватися, що немає такої моделі, яка поєднала б в собі і стиль, і функціональність. Тоді для неї створили легендарну "Біркін", яка протягом останніх десятиліть є індикатором гарного смаку. За іншою версією модель сумки розробила сама Джейн.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

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