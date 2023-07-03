Помер 20-річний онук зірки Голлівуду Роберта Де Ніро

Мама молодої чоловіка зворушливо попрощалася з ним.

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Старша донька Роберта Де Ніро втратила єдиного сина / ua.depositphotos.com

Сьогодні стало відомо про смерть 20-річного Леандро Де Ніро - онука американського актора, режисера і продюсера Роберта Де Ніро. Про це повідомила мати молодої людини і старша з семи дітей артиста Дрена Де Ніро.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото єдиного сина зі зворушливою епітафією. "Мій прекрасний милий ангел. Я полюбила тебе без слів і описів з того моменту, як відчула тебе в своєму животі. Ти був моєю радістю, моїм серцем і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті. Хотіла б я бути з тобою прямо зараз. Хотіла б я бути з тобою. Я не знаю, як жити без тебе, але я постараюся продовжувати і поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою. Тебе так глибоко любили і цінували, і я хотіла б, щоб любов могла врятувати нас. Мені дуже шкода, мій хлопчик. Спочивай з миром і вічного раю тобі, мій дорогий".

Подробиці смерті сина Дрена не розкрила. Довгий час його існування і біографію вона тримала в секреті. Батьком Леандро був художник Карлос Родрігес.

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Дрена Де Ніро - акторка і продюсер, прийомна донька актора Роберта Де Ніро. Він усиновив її, коли дівчинці було 9 років, після одруження з її матір'ю - акторкою Діанною Ебботт. Артист фактично замінив їй біологічного батька, якого вона ніколи не бачила.

Дрена Де Ніро з сином Леандро / instagram.com/drenadeniro

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