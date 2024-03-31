Україна вибула з трійки лідерів Євробачення-2024 - букмекери

alyona alyona & Jerry Heil стрімко опускаються в рейтингу ймовірних переможців.

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alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - рейтинг букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/alyona.alyona.official

Менше тижня тому alyona alyona & Jerry Heil, конкурсанти від України на Євробаченні-2024, опинилися на третьому місці серед артистів, яких букмекери бачать переможцями змагання. Сьогодні стало відомо, що українки, які ще на початку лютого були абсолютними лідерами, "вилетіли" з топ-3.

Із трійки лідерів їх вибив Nemo зі Швейцарії - конкурсант піднявся в рейтингу одразу на 2 місця з 14 відсотками ймовірності на перемогу. Третє місце дісталося Італії.

Шанси України на перемогу впали на два відсотки, що закріпило за alyona alyona & Jerry Heil четверте місце - 10% ймовірності на перемогу на Євробаченні-2024.

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Замикає п'ятірку лідерів Joost Klein із Нідерландів із піснею Europapa. Це небезпечний конкурент для України, бо, на думку букмекерів, наразі має рівні з alyona alyona & Jerry Heil шанси на перемогу - десять відсотків.

alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - рейтинг букмекерів / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024. alyona alyona & Jerry Heil випала честь представити свою країну серед перших.

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