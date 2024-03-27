УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

Анна Підгорна
27 березня 2024, 18:37
За новими букмекерськими прогнозами шанси alyona alyona & Jerry Heil на перемогу в конкурсі знизилися.
Євробачення-2024, alyona alyona & Jerry Heil
alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil об'єдналися в дует і представлятимуть Україну на Євробаченні-2024. Після Національного відбору вони стали фаворитками букмекерів серед потенційних переможців музичного конкурсу.

Понад місяць Україна посідала лідерську позицію, проте зараз, коли всі 37 країн-учасниць представили своїх конкурсантів, прогнози змінилися. Букмекери оновили рейтинг, і шанси для alyona alyona та Jerry Heil стали не дуже втішним.

Так на першому мрії закріпився артист із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Ця країна жодного разу не вигравала конкурс за всю історію Євробачення. Проте цього року її шанси оцінюють у цілих 18%.

відео дня

На друге місце вибилася Angelina Mango з країни "Великої п'ятірки" Італії з 14% шансів на перемогу в Євробаченні-2024. Україні з її 12 відсотками вдалося втриматися в трійці лідерів конкурсу, проте четверте місце, Nemo зі Швейцарії, відстає від неї з украй невеликим відривом - 9%.

Євробачення-2024
alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2024
Реклама

Головне за день

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

20:38 Україна
Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

20:22 Україна
Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала Харків

Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала Харків

19:21 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток 14201

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток

Ми різні : путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією 8567

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака 7096

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Туалетний папір заміняють : з чого роблять магазинну ковбасу - відповідь здивує 5253

Туалетний папір "заміняють": з чого роблять магазинну ковбасу - відповідь здивує

Останні новини

20:38

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

20:22

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

20:16

Борщ - російський: Клопотенку відмовили у відкритті ресторану в Японії через абсурдну причину

19:43

Росія накопичує ракети: експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами"

19:21

Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала ХарківФотоВідео

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалихРосія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалих
19:18

Тривога у фільмі та у житті: як пройшов зірковий допрем’єрний показ стрічки "Лишайся онлайн"

19:10

Як працює російська пропаганда на прикладі теракту у Крокус СітіПогляд

18:54

Постраждали маленькі діти: Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Харкова

18:37

Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

Реклама
18:31

Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

17:57

Які регіони накриють дощі, а де припече сонце: синоптики вразили прогнозом

17:45

Бронь від мобілізації із зарплатою від 35 000 грн: у Раді ухвалили рішення

17:17

"Хронічний" холостяк Леонардо Ді Капріо заручився - ЗМІ

17:00

ЗСУ знищують "божевільну кількість піхоти і техніки" під Авдіївкою - Третя штурмова

16:47

У Німеччині закликали заморозити війну: в Україні зробили заяву

16:17

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві

16:16

Демобілізація після 36 місяців служби: у ВРУ розкрили важливу правку

16:10

Переживають на сонячному березі: блогерка Пренткович із бойфрендом опинилися в Португалії

16:08

РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом – багатоповерхівки, є загиблі

15:53

Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

Реклама
15:42

Ексдружина Віктора Павліка хотіла прийняти постриг і натякнула на новий роман

15:36

"За час війни такого не бачили": в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки

15:29

Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

15:27

Гороскоп на квітень 2024: що можна і чого категорично не можна робити

15:26

Коли в Україні вдарить +22 градуси: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гаррі потрапив у кримінальну справу: з'явилися деталі

14:49

В Миколаєві лунають потужні вибухи: ворог завдав удару балістикою по місту

14:39

"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

14:27

"Це неймовірно швидка зброя": у Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони"

14:21

Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

14:04

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

13:22

Нещасний випадок: знерухомлена Олена Шоптенко потрапила до лікарні

13:17

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

13:13

"Найпривабливіший" Гнатковський розкрив подробиці про зйомки в "Довбуші"

13:10

Ракетний удар по Україні: Гуменюк оцінила загрозу обстрілу ракетами "Циркон"

12:58

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

12:26

"Потрібно ризикувати": астролог назвав найприбутковіші дні квітня 2024 рокуВідео

12:21

Розм'якшить і зруйнує: експерт назвав найкращий засіб від вапняного нальоту

12:13

"Серйозний удар": в ВМС назвали кількість знищених та пошкоджених кораблів РФ

12:09

"Була божевільною": вдова Кузьми Скрябіна розповіла про особисте життя зараз

Реклама
12:03

Заяви Макрона про відправлення військ в Україну розлютили Вашингтон - Bloomberg

12:00

"Не всі країни розуміють, що діяти треба терміново": в МЗС Швеції сказали, як зупинити РФ

12:00

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь

11:51

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

11:34

Загроза масштабного наступу РФ на Харків: генерал ЗСУ оцінив ситуацію на кордоні

10:53

Китайський гороскоп на завтра 28 березня: Козлам - обман, Зміям - зміни в долі

10:50

Астролог назвав найнебезпечніші дні квітня: "Є загроза смертей"Відео

10:38

"Не заохочуємо і не підтримуємо": в США здивували позицією щодо ударів по НПЗ РФ

10:30

Коли не варто ігнорувати повітряну тривогу: заступник міністра назвав небезпечний день

10:11

"Віддала все, що було": зрадниця Лоліта на межі злиднів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти