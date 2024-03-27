Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

За новими букмекерськими прогнозами шанси alyona alyona & Jerry Heil на перемогу в конкурсі знизилися.

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alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil об'єдналися в дует і представлятимуть Україну на Євробаченні-2024. Після Національного відбору вони стали фаворитками букмекерів серед потенційних переможців музичного конкурсу.

Понад місяць Україна посідала лідерську позицію, проте зараз, коли всі 37 країн-учасниць представили своїх конкурсантів, прогнози змінилися. Букмекери оновили рейтинг, і шанси для alyona alyona та Jerry Heil стали не дуже втішним.

Так на першому мрії закріпився артист із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Ця країна жодного разу не вигравала конкурс за всю історію Євробачення. Проте цього року її шанси оцінюють у цілих 18%.

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На друге місце вибилася Angelina Mango з країни "Великої п'ятірки" Італії з 14% шансів на перемогу в Євробаченні-2024. Україні з її 12 відсотками вдалося втриматися в трійці лідерів конкурсу, проте четверте місце, Nemo зі Швейцарії, відстає від неї з украй невеликим відривом - 9%.

alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

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