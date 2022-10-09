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"Україна переможе. Ми програємо": дочка путініста Машкова розповіла, за що вдячна українцям

9 жовтня 2022, 16:29

Марія Машкова з нетерпінням чекає можливості приїхати в Україну, а для росіян - стати людьми.

Марія Машкова
Марія Машкова розповіла про перемогу України і поразку РФ / instagram.com/masha_mashkova_official

Російська акторка Марія Машкова з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну засуджує військову політику Кремля, і всіх, включаючи її батька, завзятого путініста Володимира Машкова, хто її підтримує.

Вона не без жалю обірвала всі зв'язки з батьком-рашистом, але стійко дотримується думки про те, що Росія приречена на поразку, а Україна вистоїть. Подібні антивоєнні висловлювання артистка час від часу публікує на своїй сторінці в Instagram.

Так нещодавно вона подякувала українцям за те, що вони приймають її допомогу, її лепту в інформаційну війну проти роспропаганди. "Я стільки разів з початку лютого намагалася пояснити російським жінкам, вступаючи з ними в коментарях в діалог, що ця страшна війна, яку ми почали, дуже погано для нас, росіян, закінчиться... і жодного разу публічно не сказала, як я вдячна кожній українці і українцю, які пишуть, що моє слово їм важливо... що Ви мене чекаєте в гості в своїй країні, коли ви переможете (а ви обов'язково переможете, і я неодмінно приїду)", - пише Машкова.

Актриса намагається зберігати оптимізм, адже переконана, що правда на нашому боці, перемога України - неминуча. Вона лише висловлює надію, що росіяни зможуть з часом зробити правильні висновки, покаятися і навчитися бути адекватними людьми.

"Україна переможе. Ми програємо. Але саме ця поразка дасть нам шанс заново перетворитися на людей. Ми постараємося. Дуже. Я вірю в нас", - каже Марія.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

У той же час киянка-зрадниця Наташа Корольова виправдалася за чоловіка-рашиста Тарзана, і пояснила, чому він, як офіцер, першим не пішов на фронт.

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