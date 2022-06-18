Tayanna показала пристрасний поцілунок із загадковим чоловіком

Тайана показала поцілунок з обранцем на ім'я Олександр / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) вирішила відкрити для шанувальників завісу таємниці, якою приховане її особисте життя. На своїй сторінці в Instagram вона показала фотографію, яку, за її словами, вона любить найбільше.

Примітно, що мова йде не про знімок її сім'ї або єдиного сина. Звання "улюбленого" заслужив кадр, на якому зображений її поцілунок з коханим, особистість якого артистка ретельно приховує. Відомо лише, що його звуть Олександр.

Фотографія з ним була зроблена в червні 2021 року під час відпочинку в Чорногорії. Обличчя чоловіка не видно, він стоїть до камери спиною, пристрасно цілуючи Тайану в губи.

Решетняк ревно оберігає своє особисте життя. Наприклад, про свої стосунки з молодшим її на 8 років Філіпом Коляденко, вона розповіла лише після їх розриву.

Тайана показала поцілунок з обранцем на ім'я Олександр / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Стосунки Тетяни Решетняк із загадковим Олександром тривають вже більше року - вперше про свій роман артистка розповіла у вересні 2021 року.

Від попередніх стосунків з продюсером Єгором Глібом у Tayanna є син Даніель. Батько дитини пішов від співачки до іншої української артистки-Ані Лорак.

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