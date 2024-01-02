Зверху молот, знизу - серп: Королева з Тарзаном новорічно поностальгували по СРСР

Уродженка Києва, співачка-путіністка Наташа Корольова ностальгує за СРСР - разом зі своїм чоловіком, не менш затятим путіністом-стриптизером Тарзаном.

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Наташа Корольова і Тарзан вирішили провідати Володимира Винокура / колаж Главред, скріншоти з відео

Скандальна уродженка України, попспівачка і згасла зірка 1990-х Наташа Корольова (яка давно всіляко показує свою лояльність кривавому путінському режиму) вирішила зі своїм чоловіком – стриптизером-путіністом Тарзаном – поностальгувати по СРСР. Королева з Тарзамном вбралися в Снігуроньку і Діда Мороза з радянською символікою.

У такому вигляді сімейна пара путіністів вирушили вітати сумнозвісного своїм низькопробним гумором коміка Володимира Винокура, який тільки недавно вихваляв президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Королева почала знімати в автомобілі відео для Мережі, а її чоловік-стриптизер був за кермом. Вона показала, що вбралася в дитячий костюм Снігуроньки зі сніжинками на голові. А Тарзан був у червоному костюмі з серпом і молотом – символами СРСР.

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"Дід Мороз зі Снігуронькою. Їдемо вітати сусідів. СРСР рулить", - видала путіністка Корольова.

Нагадаємо, раніше Наташа Корольова принизила свою невістку-стриптизерку, яку привів в будинок її єдиний син Архип. Співачка не приховує свою неприязнь до дівчини, і не упускає можливість їй насолити.

Також російський шоумен Рустам Солнцев розповів, чому Наташа Корольова підтримує РФ і Тарзана з "двома звивинами". Він переконаний, що справа не в неземній любові.

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