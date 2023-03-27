Супермодель Ратаковскі закрутила роман з британською поп-зіркою-ЗМІ

Відомий попспівак і актор з Британії Гаррі Стайлз, по всій видимості, почав романтичні стосунки з американською супермоделлю Емілі Ратаковскі. Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.
Папараці потайки сфотографували зірок у Токіо. Саме в Японії Стайлс виступає з гастролями в рамках світового турне під назвою Love On Tour.
"Стайлс і Ратаковскі обмінялися пристрасними поцілунками на вулиці, не піклуючись про те, що хтось їх побачить", - пишуть журналісти таблоїду.
Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli— Pop Base (@PopBase) March 26, 2023
Нагадаємо, раніше, у вересні 2022-го, Емілі Ратаковскі подала на розлучення зі своїм чоловіком, батьком свого сина і кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Як писали тоді таблоїди, дівчина не витримала зрад чоловіка.
А Гаррі Стайлс, у свою чергу, у листопаді 2022 року закінчив стосунки з актрисою та режисером Олівією Уайлд. Параш розійшлася, заявивши, що у них "різні пріоритети, які їх розлучають".
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