Супермодель Ратаковскі закрутила роман з британською поп-зіркою-ЗМІ

Відомий британський співак Гаррі Стайлс і супермодель з США Емілі Ратаковскі завели роман. Зірки спіймали в Токіо за поцілунками папараці.

Гаррі Стайлс та Емілі Ратаковскі / фото ua.depositphotos.com

Відомий попспівак і актор з Британії Гаррі Стайлз, по всій видимості, почав романтичні стосунки з американською супермоделлю Емілі Ратаковскі. Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.

Папараці потайки сфотографували зірок у Токіо. Саме в Японії Стайлс виступає з гастролями в рамках світового турне під назвою Love On Tour.

"Стайлс і Ратаковскі обмінялися пристрасними поцілунками на вулиці, не піклуючись про те, що хтось їх побачить", - пишуть журналісти таблоїду.

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Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

Нагадаємо, раніше, у вересні 2022-го, Емілі Ратаковскі подала на розлучення зі своїм чоловіком, батьком свого сина і кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Як писали тоді таблоїди, дівчина не витримала зрад чоловіка.

А Гаррі Стайлс, у свою чергу, у листопаді 2022 року закінчив стосунки з актрисою та режисером Олівією Уайлд. Параш розійшлася, заявивши, що у них "різні пріоритети, які їх розлучають".

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