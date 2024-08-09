Старшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма не перевели в середню школу: що сталося

Принц Джордж не перейшов до середньої школи.

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Кейт Міддлтон із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Незважаючи на те, що багато дітей по всій Великобританії готуються до переходу в середню школу у вересні, сина принца і принцеси Уельських, принца Джорджа, серед них не буде.

Як пише видання Hello, але цьому є цілком логічне пояснення. Незважаючи на те, що минулого місяця він відсвяткував свій 11-й день народження, Джордж продовжить свою освіту в школі Ламбрук у Беркширі, де також навчаються його молодший брат і сестра, дев'ятирічна принцеса Шарлотта і шестирічний принц Луї.

У той час як більшість дітей переходять з початкової в середню школу у віці 11 років у державній шкільній системі, у багатьох підготовчих школах, таких як Ламбрук, діти навчаються до 13 років (8-й клас).

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інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Джордж склав свій перший великий набір тестів торік, оскільки більшість незалежних шкіл Великої Британії вимагають, щоб учні складали загальні вступні іспити у віці 11+ або 13+.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Джордж був помічений під час візиту в Ітонський коледж зі своїми батьками, принцом Вільямом і Кейт, у червні 2022 року.

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Раніше королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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