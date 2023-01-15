Стало відомо, чому Кейт Міддлтон зняла обручку

Принцеса Кетрін Уельська все частіше з'являється на офіційних заходах без знакової прикраси.

Чому Кейт Міддлтон не носить обручку принцеси Діани / instagram.com/princeandprincessofwales

Влітку 2022 року принцеса Кетрін Уельська була помічена на офіційному заході без обручки, яка раніше належала її покійній свекрусі, принцесі Діані.

Тоді ж в ЗМІ стали ходити чутки про невірність принца Вільяма. Заінтриговані папараці стали "ловити" Кейт Міддлтон без знакової прикраси все частіше.

Однак експерти видання Hello Magazine заперечують сварку між Уэльскими. Вони назвали справжню причину, чому принцеса знімає кільце Діани Спенсер. Нещодавнє спільне відвідування майбутніми королем та королевою Британії відкриття Королівської ліверпульської університетської лікарні підтверджує теорію таблоїду.

Міддлтон знімає під час офіційних візитів перстень з великим сапфіром і розсипом діамантів в цілях безпеки. Принцеса Кетрін зовсім не побоюється, що коштовність вкрадуть, а керується міркуваннями гігієни - відвідуючи хворих в лікарнях, вона не хоче "приносити" мікроби на прикрасі. Тому і в інших аксесуарах вона вкрай стримана.

Раніше, незважаючи на чутки про сварки в родині, Кетрін і Вільям представили свою першу різдвяну листівку в якості наслідних принца та принцеси Уельських.

Також стало відомо, за що Кейт Міддлтон заслужила репутацію гордячки - близьке оточення принцеси стверджує, що її "королівські замашки" давно викликають подив.

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