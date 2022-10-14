Гордовита Кетті: що доводить Кейт Міддлтон до сказу

Ходять чутки, що принцеса Уельська на дух не переносить одну маленьку деталь зі свого минулого життя.
Кейт Міддлтон зі смертю королеви Єлизавети II отримала титул наслідної принцеси Уельської. Це означає, що після того як Чарльз III покине британський престол, його старший син і чоловік Міддлтон займе місце короля.
Таким чином сама принцеса одного разу стане королевою. І хоч її з Вільямом союз спочатку не був заснований на честолюбних мріях про славу і корону, королівські "замашки" Кейт почала проявляти ще задовго до заручин з наслідним принцом.
Справа в її пунктику про панібратство, розповідають 7 News. Повне ім'я принцеси Уельської - Кетрін Елізабет Міддлтон. Тож її шалено дратує, що звертаються до неї скороченим варіантом "Кейт" - таке дозволено лише в дуже вузькому колі. З вуст інших вона сприймає це, як неповагу.
"Всі знали, що це (заручини - прим. редактора) ось-ось станеться з Кейт і Вільямом, але ми були трохи здивовані проханням називати її Кетрін. Було чітке відчуття, що вона почала добре усвідомлювати своє становище", - розповів інсайдер виданню.
Втім, незважаючи на те, що майбутня королева тепер офіційно носить ім'я Кетрін, принцеси Уельської, в народі її навіть зараз називають її "дівочим" ім'ям, яке намервто приклеїлося до вінценосної гордячки.
Раніше "таємний син" короля Чарльза III і королеви Камілли, австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, назвав себе наслідним принцом Британії, тому хоче отримати титул Вільяма - принц Уельський.
Також зірковий екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз, скільки триватиме правління короля Чарльза III, найстарішого монарха Європи, на британському престолі.
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