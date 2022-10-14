Гордовита Кетті: що доводить Кейт Міддлтон до сказу

Принцеса Уельська Кетрін біситься, коли її називають Кейт / instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон зі смертю королеви Єлизавети II отримала титул наслідної принцеси Уельської. Це означає, що після того як Чарльз III покине британський престол, його старший син і чоловік Міддлтон займе місце короля.

Таким чином сама принцеса одного разу стане королевою. І хоч її з Вільямом союз спочатку не був заснований на честолюбних мріях про славу і корону, королівські "замашки" Кейт почала проявляти ще задовго до заручин з наслідним принцом.

Справа в її пунктику про панібратство, розповідають 7 News. Повне ім'я принцеси Уельської - Кетрін Елізабет Міддлтон. Тож її шалено дратує, що звертаються до неї скороченим варіантом "Кейт" - таке дозволено лише в дуже вузькому колі. З вуст інших вона сприймає це, як неповагу.

"Всі знали, що це (заручини - прим. редактора) ось-ось станеться з Кейт і Вільямом, але ми були трохи здивовані проханням називати її Кетрін. Було чітке відчуття, що вона почала добре усвідомлювати своє становище", - розповів інсайдер виданню.

Втім, незважаючи на те, що майбутня королева тепер офіційно носить ім'я Кетрін, принцеси Уельської, в народі її навіть зараз називають її "дівочим" ім'ям, яке намервто приклеїлося до вінценосної гордячки.

Раніше "таємний син" короля Чарльза III і королеви Камілли, австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, назвав себе наслідним принцом Британії, тому хоче отримати титул Вільяма - принц Уельський.

Також зірковий екстрасенс Макс Гордєєв зробив прогноз, скільки триватиме правління короля Чарльза III, найстарішого монарха Європи, на британському престолі.

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