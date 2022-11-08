Spice Girls знову разом: "перчинки" возз'єдналися для святкування важливої дати

Spice Girls возз'єдналися на Дні народження Джері Халлівелл / instagram.com/spicegirls

Легендарний дівочий гурт Spice Girls знову разом. Правда, возз'єдналися "перчинки" лише на один вечір щоб як слід відсвяткувати День народження Джері Халлівелл.

Вечірка повинна була відбутися ще в серпні, проте через щільні графіки зіркових гостей і смерть королеви Єлизавети II та заходів, пов'язаних з її похованням, святкування відклали на цілих три місяці.

Однак тривале очікування того варте. На сторінці "шикарної перчинки" Вікторії Бекхем в Instagram з'явився зворушливий кадр, на якому вона позує з колишніми колегами з підписом: "Люблю вас".

Більш багатослівним виявився чоловік Вікторії, футболіст Девід Бекхем, якого також запросили на вечірку. Він з радістю спостерігав, як дорослі жінки знов перетворюються на юних дівчат, якими були на зорі популярності Spice Girls.

В соціальних мережах він показав, як "перчинки" відриваються під власні хіти. "У ці вихідні Джинджер має особливе свято, і ще більш особливим було захопити цей момент дівчат ❤️ Дружба на все життя❤️", - пише Девід.

Вікторія Бекхем, Емма Бантон та Мелані Чисхолм на Дні народження Джері Халлівелл / instagram.com/victoriabeckham

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