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Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

30 квітня 2022, 09:15

Артур Смольянінов назвав Путіна харизматичним і підкреслив, що той володіє всіма прийомами маніпуляції, що допомагає йому переконувати оточуючих у своїй правді.

Смольянінов, Путін
Смольянінов розповів про свої враження від зустрічі з Путіним / Фото instagram.com/artmusiclyrics, Reuters

Російський актор Артур Смольянінов, який відрито виступив проти війни в Україні, розповів про свої враження від зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася в 2005 році під час прем'єри фільму 9 рота.

За його словами, президент РФ, найімовірніше, використовує маніпуляції та спецприйоми, щоби ніхто не запам'ятав, про що він говорив.

Смольянінов зазначив, що найбільше йому запам'ятався запах Путіна. Такого аромату актор не нюхав ніколи ні до, ні після зустрічі з президентом РФ. Парфум диктатора викликав улесливість до співрозмовника "на інстинктивному рівні".

"Я вже тоді запідозрив, що щось з ним не так. Тому що ми поговорили з ним майже годину. Що у мене залишилося в пам'яті після цієї зустрічі? Найбільш яскраві враження. Перше враження - це запах, який від нього виходив. Це точно якісь спецпарфюмерні війська постаралися", - розповів Смольянінов в інтерв'ю Скажи Гордеевой.

Актор не зміг відповісти, про що була розмова. За його словами, це була "пелена і сірий туман".

"Я зрозумів, що не пам'ятаю ні слова. У мене було повне відчуття, що це була розмова ні про що. Тобто це була пелена якась. Просто сірий туман. Я думаю, що так відбувається більшість розмов, якщо у нього немає бажання, щоби люди запам'ятали, що він сказав", – припустив актор.

Він назвав президента РФ харизматичним і підкреслив, що той володіє всіма прийомами маніпуляції, що допомагає йому переконувати оточуючих у своїй правді.

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Як повідомляв Главред, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її чоловік завжди був людиною, на яку можна покластися, і не змінився через війну. За її словами, Володимир Зеленський - людина, яка ніколи не підведе і вистоїть до кінця.

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