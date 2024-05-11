Лілія Ребрик уперше показала обличчя молодшої доньки

Лілія Ребрик показала своїх трьох доньок і молодшу Аделіну.

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Лілія Ребрик показала наймолодшу доньку / Колаж Главред, фото Instagram/lilia_rebrik

Українська ведуча і актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя своєї молодшої доньки.

На своїй сторінці в Instagram, вона виклала фото з хрестин своєї маленької доньки Аделіни. Вона також поділилася теплим постом, де розповіла, що для неї означає цей день.

Хто така Лілія Ребрик? Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024). відео дня

"Такі дні, як цей, я забираю в скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя - це мить, коли відчуваєш повну гармонію та спокій. Це люди, які були поруч. Це весна, сонце і зелень навколо. І відчувати в темні часи таке світло всередині - дуже цінно. Це був дуже теплий у всіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день", - написала вона.

Нагадаємо, після народження третьої доньки Ребрик зважилася на незвичайний експеримент. На недавньому відео у своєму блозі в Instagram Лілія постала перед шанувальниками "полуничною білявкою" - зі світлим волоссям із м'яким рожевим підтоном.

Раніше Ребрик зазнала чимало критики за вибір імені, мовляв, можна було дати дівчинці гарне українське ім'я. Ведуча вирішила розкрити секрет, чому її третю доньку звуть саме так.

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