З вогником: американська актриса підпалила себе під час зйомок

Джулія Фокс знялася в палаючому плащі / instagram.com/juliafox

Італо-американська акторка і модель Джулія Фокс відома більше не своїми ролями в кіно, а епатажними витівками, якими всіма силами намагається заслужити собі місце на перших сторінках таблоїдів.

В її "послужному списку" і роман з колишнім чоловіком Кім Кардашьян, репером і дизайнером Каньє Вестом, і походи в магазин в одній нижній білизні, і практично повне оголення на публіці.

Але цього Фокс здалося недостатньо. На модну зйомку скандальна красуня прийшла в латексному боді, ботфортах і плащі, який підпалила прямо на собі.

На щастя, це не був акт самоспалення з метою заподіяти собі шкоду. Джулія одягла піроплащ, розроблений дизайнером Семом Мейсером, який відомий своєю тягою до вогню.

Зйомка в охопленому вогнем плащі відбувалася на даху одного з нью-йоркських хмарочосів, де, за словами самої Фокс, був зачатий її єдиний син. Кадри з незвичайної фотосесії артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше одна з найуспішніших плюс-сайз моделей світу, американка Ешлі Грем похвалилася соковитим вигинами в яскравому бікіні.

Також шоумен Максим Галкін похвалився природною красою, без фотошопу і фільтрів, своєї 73-річної дружини - російської співачки Алли Пугачової.

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