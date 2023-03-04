"Розліталися орки, шльопали п'яти": Полякова підкорила новою версією хіта "Шльопки"

Співачка представила нову версію пісні, а також заспівала на весь світ про "другу армію світу".

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова переспівала свій легендарний хіт "Шльопки" українською мовою та враховуючи нові реалії життя українців.

Так, зірка опублікувала новий хіт на своїй сторінці в Instagram. "Зараз буде підпал", - прокоментувала вона нову рок-версію власної пісні українською мовою.

Зокрема, приспів пісні звучить так: "Коли розліталися орки на грядки, шльопали шльопки, а в них п'ятки! Шльоп, Шльоп, Шльоп! Від орків залишився один вуголек!".

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Автором нового тексту став популярний український поет, ведучий, а тепер захисник України в лавах ЗСУ Петро Мага.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова знайти несподіваний "подарунок" в туалеті Київської музичної студії.

Так, на підлозі, поруч з унітазом, стояв портрет російського скандального співака і прихильника війни - Філіпа Кіркорова. На ньому також було написано чорним маркером:"ворог України".

У цьому ж туалеті стояв портрет ще однієї співачки українського походження, яка мовчить про війну в Україні і живе з "офіцером"-стриптизером, Наташі Корольової. На лобі у неї також сяяв напис, в точності відображає ставлення українців до таких "артистів".

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