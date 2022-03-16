"Російський народ мені не шкода": Панін розповів про майбутнє РФ, вибачившись перед Україною

Панін розповів про майбутнє РФ, вибачившись перед Україною / instagram.com/actor.panin/

Російський актор Олексій Панін, який вже тривалий час не живе в РФ, висловився про майбутнє своєї країни і висловив жаль тому, що відбувається в Україні.

Артист зазначив, що йому в соцмережах багато пишуть, але його це не хвилює. Цього разу актор вирішив висловитися, чому йому не шкода росіян.

"Заблоковані незалежні ЗМІ, все заборонено, Росія перетворюється на Північну Корею. Російський народ мені не шкода, кожен народ заслуговує свого уряду. Навальний у в'язниці, Нємцов убитий, Політковська вбита. Всі, хто міг говорити, очолити опозицію і повести народ за собою, ізольовані, вбиті, знищені. Велика частина російського населення - зомбі, величезна частина людей в Росії боїться, хтось негідник, хтось мерзотник", - зазначив Панін.

Також він висловив сподівання, що колись злочинна влада впаде і Росія нарешті зможе стати нормальною, цивілізованою, демократичною країною.

читайте також"Хворий психопат!": Польський хіт про Путіна "підірвав" світові чарти - його наспівує весь світ"Чесно кажучи, я слабо в це вірю-генетично рабський код дуже складно винищити. Дуже шкода Україну, вибачте", - підсумував Панін.

Нагадаємо, польський виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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