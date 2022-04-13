Репер Face про війну Росії проти України:" Мені соромно, що я росіянин " / instagram.com/facepublicenemy/

Російський репер Face (Іван Дрьомін) зізнався, що йому соромно бути росіянином, після вторгнення його країни в Україну.

Під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, артист зізнався, що людина не вибирає місце народження, але після 24 лютого він змінив свою думку про Росію.

"Саме за цю ситуацію мені соромно, що я росіянин, так. Саме за цю ситуацію. Глобально я не відчуваю якихось позитивних або негативних від цього відчуттів, тому що я, правда, вважаю, що людина це (місце народження. - ред) не вибирав. Чим тут пишатися або чим тут соромитися – я не знаю", - пояснив він.

Музикант підкреслив, що йому соромно за те, що військові дії в Україні походять від імені його нації.

читайте також"Бути росіянином-соромно!": Горбунов показав, як зараз ставляться до росіян за кордоном"Я теж міг зробити більше або чогось не робити, що зараз використовується російською державою в цій жахливій війні... І в цьому плані, так, я цілком можу погодитися з цією фразою, – сказав артист. - Зараз, мені здається, така ситуація, що якщо ти нормальна людина, тобі не може бути не соромно, що ти росіянин".

Він додав, що зараз кожен росіянин повинен виправляти цю ситуацію щоб не було соромно бути росіянином, щоб не ховати паспорт, і не бояться реакції оточуючих.

Нагадаємо, Російський репер FACE поїхав з Росії і заявив, що більше ніколи туди не повернеться. Він також попросив вибачення в українців за всі страждання, які заподіяла його країна, і відповів на питання, Хто винен у цій війні. Артист видалив всі фото зі свого Instagram і залишив там тільки три пости, присвячені Україні та своїй позиції щодо війни.

Читайте також: