Реп-виконавицю Alyona Alyona пограбували в київському метро

Небайдужі громадяни допомогли артистці виявити пропажу.
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona стала жертвою грабіжників у Києві.
Про це Альона Савраненко (справжнє ім'я артистки) повідомила на своїй сторінці в Instagram. Співачка виклала скрін листування з дівчиною, яка повідомила, що якась жінка знайшла гаманець на Дорогожичах.
За банківськими картками, які в ньому знаходилися, жінка визначила, що знахідка належить Савраненко.
Alyona Alyona подякувала пильну підписницю, і підтвердила, що в метро у неї дійсно витягли гаманець.
Також співачка зазначила, що це - не перша її пропажа. У неї вже крали гаманець за аналогічних обставин минулого року. Савраненко поскаржилася на свою неуважність: "Роззява я. Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить :(".
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Раніше співачка Земфіра показала рідкісне фото у ніжному образі, і розповіла куди зникла.
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