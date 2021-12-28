Реп-виконавицю Alyona Alyona пограбували в київському метро

У Alyona Alyona вкрали гаманець / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona стала жертвою грабіжників у Києві.

Про це Альона Савраненко (справжнє ім'я артистки) повідомила на своїй сторінці в Instagram. Співачка виклала скрін листування з дівчиною, яка повідомила, що якась жінка знайшла гаманець на Дорогожичах.

За банківськими картками, які в ньому знаходилися, жінка визначила, що знахідка належить Савраненко.

Alyona Alyona подякувала пильну підписницю, і підтвердила, що в метро у неї дійсно витягли гаманець.

Також співачка зазначила, що це - не перша її пропажа. У неї вже крали гаманець за аналогічних обставин минулого року. Савраненко поскаржилася на свою неуважність: "Роззява я. Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить :(".

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Рік тому Alyona Alyona вже ставала жертвою грабіжників / instagram.com/alyona.alyona.official

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