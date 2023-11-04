"Розповідали про "велику і малу Русь": зірка "Кріпосної" розповіла про хамство російських артистів

Наталія Васько з явною гіркотою сказала - майже ніхто з українців зі знімальної групи її під час скандалу не підтримав.

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Наталія Васько розповіла про неприємний випадок під час зйомок / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відома українська актриса (і зірка серіалу "Кріпосна") Наталія Васько розповіла про публічний конфлікт на знімальному майданчику в Києві з двома російськими акторами, які вели себе гранично гордовито і нахабно. Про це артистка розповіла в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль".

Васько з явною гіркотою сказала - майже ніхто з українців її під час скандалу не підтримав.

"На знімальних майданчиках я з росіянами дуже сварилася – це був Мій Майдан. Свої не підтримували. Тихенько на вушко - всього раз. Один з режисерів підійшов після зйомок, на яких я зчепилася з Дмитром Пчєлою і Володимиром Литвином, які мені розповідали про "велику і малу Русь". І говорили, мовляв, чого ти українською тут говориш? Я не витримала: "будете мені вказувати, якою мовою спілкуватися в побуті? Я підписалася на цей проєкт, сценарій написаний російською, в кадрі – кажу по-вашому, московському. А як з мамою мені розмовляти – це моя справа. І всі промовчали-а команда ж була наша. Тільки один режисер сказав: "Я сьогодні відчув таке почуття жаху, тому що вперше побачив, що таке російський фашизм". А я відповіла: "Женя, а чому так тихенько?",- гнівно сказала актриса.

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