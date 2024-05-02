П'яна Наташа: у Росії висміяли зрадницю Корольову

Колишня українська співачка, а нині зрадниця - Наташа Корольова, опублікувала дивне відео.
Так, у мережу потрапило відео, як Корольова не зовсім адекватно поводиться під час зйомок чергового російського шоу. Разом з іншою путіністкою - Кудрявцевою, Корольова дивно танцює, робить безглузді рухи тіла, а також пристає зі своїми "танцями" до інших російських зірок.
Корольова виклала відео на своїй сторінці в Instagram, де можна подумати, що Корольова просто п'яна. Ба більше, "веселе" відео вона сама назвала саундтреком "п'яна Наташа".
На відео - Корольова та її божевільні танці:
"Кривляються. Не соромно це показувати!", "Голої вечірки було мало треба виставляти далі більше", "Бенкет під час чуми, де совість?", "Наташа клоун, заспокойся вже", - пишуть коментатори.
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Нагадаємо, раніше Наташа Корольова підтримує свого чоловіка-путініста Тарзана, і вважає доречним, поки країна-агресор бомбить її історичну батьківщину, співати дифірамби його військовому минулому.
А також Наташа Корольова вирішила висловитися про конфлікт між її мамою і чоловіком Тарзаном, який відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну. За словами співачки, у неї в родині "все добре", серйозний конфлікт залишився в минулому.
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