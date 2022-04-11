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"Як я буду дивитися українцям в очі": Настя Приходько виправдалася за кар'єру в РФ

11 квітня 2022, 14:01

Артистка розповіла, чому не залишилася на чужині.

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Настя Приходько розповіла, чому не стала будувати кар'єру в Росії / instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Настя Приходько розповіла в інтерв'ю УНІАН, як складалася її кар'єра в РФ,та чому вона повернулася на батьківщину.

У 2009 році артистка виступила на Євробаченні від Росії з піснею Мамо. Це був справжній хіт, путівка в світ російського шоу-бізнесу. До того ж її продюсером був Костянтин Меладзе, чиє ім'я саме по собі є синонімом успіху для багатьох сольних артистів та музичних колективів.

Однак Приходько прийняла рішення повернутися в Україну, незважаючи на яскраві перспективи. Співачка зізналася, що не зважилася йти на угоду зі своєю совістю.

"У мене є моя рідна країна. Як можна думати про гроші, коли на батьківщині війна, коли Росія напала на Україну? Як я буду спати сама з собою? Як я буду прокидатися? Як я буду дивитися українцям в очі, виходячи на сцену? Людина повинна жити по совісті. Батьківщину, будинок, могили предків зраджувати не можна",- розповіла Приходько.

Співачка і зараз, коли Україна охоплена війною і дає відсіч російським окупантам, залишається у своїй країні. Приходько зазначає - вона вже давно була б на передовій, якби не молодший син, якому зараз трохи більше року.

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Раніше українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ, і запропонувала позбавити їх українського громадянства.

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