"Як я буду дивитися українцям в очі": Настя Приходько виправдалася за кар'єру в РФ

Настя Приходько розповіла, чому не стала будувати кар'єру в Росії / instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Настя Приходько розповіла в інтерв'ю УНІАН, як складалася її кар'єра в РФ,та чому вона повернулася на батьківщину.

У 2009 році артистка виступила на Євробаченні від Росії з піснею Мамо. Це був справжній хіт, путівка в світ російського шоу-бізнесу. До того ж її продюсером був Костянтин Меладзе, чиє ім'я саме по собі є синонімом успіху для багатьох сольних артистів та музичних колективів.

Однак Приходько прийняла рішення повернутися в Україну, незважаючи на яскраві перспективи. Співачка зізналася, що не зважилася йти на угоду зі своєю совістю.

"У мене є моя рідна країна. Як можна думати про гроші, коли на батьківщині війна, коли Росія напала на Україну? Як я буду спати сама з собою? Як я буду прокидатися? Як я буду дивитися українцям в очі, виходячи на сцену? Людина повинна жити по совісті. Батьківщину, будинок, могили предків зраджувати не можна",- розповіла Приходько.

Співачка і зараз, коли Україна охоплена війною і дає відсіч російським окупантам, залишається у своїй країні. Приходько зазначає - вона вже давно була б на передовій, якби не молодший син, якому зараз трохи більше року.

читайте також"Батько розстріляний, а вона думає, що поїхав": Хливнюк розповів сумну історію п'ятирічної дівчинки

Раніше українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ, і запропонувала позбавити їх українського громадянства.

Інші новини: