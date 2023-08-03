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Пугачова здивувала реакцією на пісню "Russia goodbye" Сердючки

Альона Вороніна
3 серпня 2023, 04:30
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Сердючка заспівала одну з найвідоміших своїх пісень на фестивалі Лайми Вайкуле, а реакція Пугачової, яка сиділа у цей момент в залі, потрапила на відео.
Пугачова здивувала реакцією на пісню 'Russia goodbye' Сердючки
Пугачова здивувала реакцією на пісню "Russia goodbye" Сердючки/ instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова здивувала реакцією на виконання Вєркою Сердючкою її пісні "Russia goodbye" під час фестивалю у Юрмалі.

Вєрка Сердючка була однією з запрошених українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous у Юрмалі. Серед своїх хітів вона також виконала пісню Dancing Lasha Tumbai, у приспіві якої артистка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну принципово постійно співає слова Russia goodbye ("Прощавай, Росіє" – ред.).

Реакція Алли Пугачової і її чоловіка, гумориста Максима Галкіна, які в цей час сиділи в залі, потрапила на відео. Поруч з Пугачовою сидів лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Ролик зняла і виклала у соцмережі дружина Макаревича Ейнат Кляйн.

На відео видно, що поки Сердючка співала, Пугачова, Галкін і Макаревич у цей момент щиро усміхалися й уважно спостерігали за тим, що відбувалося на сцені.

Варто зазначити, що троє цих російських артистів публічно підтримали Україну і виступили проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дивіться відео реакції Пугачової на пісню "Russia goodbye" Сердючки:

Раніше повідомлялося, що Пугачова і Галкін з'явилися у Лайми Вайкуле в Юрмалі. Пара прийшла підтримати свою давню подругу Лайму Вайкуле.

Також раніше повідомлялося, що "натягнуте" обличчя Пугачової крупним планом потрапило в кадр. Журналісти з країни-терориста РФ люблять смакувати подробиці того, як виглядає Примадонна російської естради, а також її стосунки з молодим чоловіком, комедіантом Максимом Галкіним.

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