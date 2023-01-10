Принц Гаррі розповів, чи буде присутній на коронації батька - короля Карла III

Герцог Сассекський сподівається на відкритий діалог, тому зараз дуже ухиляться від остаточних рішень.

Принц Гаррі і Меган Маркл відзначають День народження первістка в дату, призначену Карлом III для коронації / скріншот

У травні 2023 року відбудеться церемонія коронації британського короля Карла III. Його молодший син, герцог Сассекський, принц Гаррі, який вступив у відкриту фазу конфлікту зі своїми вінценосними родичами, прокоментував, чи планує відвідувати важливу подію в житті монархії.

Його слова наводить видання Page Six. Так ображений на свого батька Гаррі, який випустив книгу мемуарів "Запасний" та документальний серіал Гаррі і Меган, які викривають непрості відносини з британською королівською сім'єю, заявив що на запрошення відповів відмовою.

Однак він допускає, що до кінця весни ще багато що може змінитися - герцог Сассекський не залишає надії, що його рідні все ж зможуть почути, про що насправді говорять його спроби вивести сім'ю на відкритий діалог.

"Мої двері завжди відкриті... М'яч на їхньому полі. Є багато чого для обговорення, і я дуже сподіваюся, що вони готові сісти і поговорити про це. Я не знаю, як мовчання може коли-небудь покращити ситуацію", - каже принц Гаррі.

При цьому він зазначає, що як і раніше вірний монархії, хоч і його впевненість у своїй ролі в її майбутньому стрімко тане.

Нагадаємо, раніше 38-річний принц Гаррі вирішив розговоритися перед випуском своїх скандальних мемуарів. Член Королівської сім'ї знову дав скандальне інтерв'ю.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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