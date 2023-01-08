Принц Гаррі зізнався у вбивстві: "Присоромленим я себе не відчуваю"

Військове минуле британського наслідного принца знайшло відображення в скандальних мемуарах герцога Сассекського.

Принц Гаррі вбив 25 людей в Афганістані / instagram.com/sussexroyal

Мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний" побачать світ лише 10 січня, проте перші екземпляри вже розіслані по топовим мас-медіа, які справно створюють галас навколо одкровень "запасного" принца.

Зокрема ВВС відзначили фрагмент, в якому молодший син короля Карла III розповів про свою військову службу - в британській армії він має звання капітана Армійського повітряного корпусу. Мав два службових відрядження в Афганістані (у 2007 та 2012 роках), де виконував бойові завдання.

Гаррі зізнався, що має ща плечима власне маленьке кладовище - в Афганістані він убив 25 осіб. "Це не та статистика, яка переповнює мене гордістю, однак і присоромленим я себе не відчуваю", - розповідає він.

Королівський спадкоємець заявляє, що вороги привчили його холоднокровно ставитися до вбивств. "Коли я занурювався в жар та безлад бою, я не думав про тих 25 людей. Ви не можете вбивати людей, якщо бачите в них людей. По правді кажучи, ви навіть не можете їм нашкодити, якщо бачите в них людей. Це були шахові фігури, зняті з дошки, погані хлопці були знищені до того, як вони вбили хороших хлопців. Вони привчили мене до "інших" них, та зробили це добре", - говорить Гаррі в мемуарах.

Один з лідерів талібів Анас Хаккані вже відреагував на зухвалу заяву герцога Сассекського. "Містер Гаррі, ті, кого ви вбили, не були шаховими фігурами, вони були людьми; у них були сім'ї, які чекали їх вдома", - заявив він. Також він зазначив, що на відміну від принца, не у багатьох вистачає сміливості зізнатися у вбивстві.

Британські військові в той же час критикують подібну відвертість Гаррі - вони заявляють, що в їхніх колах не прийнято розголошувати таку інформацію, і тим більше хизуватися цим. Мемуари Сассекського в цілому вони поки вважають "трагічною аферою для заробляння грошей".

Нагадаємо, раніше 38-річний принц Гаррі вирішив розговоритися перед випуском своїх скандальних мемуарів. Член Королівської сім'ї знову дав скандальне інтерв'ю.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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