Прах Руслани Писанки знайшов нове місце упокою - де перепоховали артистку

Чоловік Писанки радий, що їй нарешті вдалося "зійти зі сцени".

https://glavred.net/stars/prah-ruslany-pisanki-nashel-novoe-mesto-upokoeniya-gde-perezahoronili-artistku-10512592.html Посилання скопійоване

Руслану Писанку перепоховали разом з мамою / колаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

19 липня 2022 року померла Руслана Писанка, українська акторка і телеведуча. Її життя забрала агресивна форма раку, від якої вона проходила лікування в Кайзерслаутерні, Німеччина. Там і перестало битися серце артистки.

Тіло Писанки кремували. Прах прибув в Україну лише через місяць після смерті. Похоронну церемонію провели в Спасо-Преображенському соборі ПЦУ, в усипальниці якого вона знайшла спокій. Правда, це рішення виявилося тимчасовим.

Колега і близький друг Руслани Писанки, ведучий Єгор Гордєєв повідомив, що чоловік артистки Ігор Ісаков перемістив її прах - тепер разом з сім'єю вона спочиває на Байковому кладовищі.

відео дня

"Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті (Спасо-Преображенського собору-прим. редактора), як на сцені. Час зійти і спокійно піти далі", - розповів Гордєєв.

Цю інформацію в інтерв'ю для OBOZ.UA підтвердив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, який відспівував Руслану та її маму. Прах буде відданий землі, а на місці поховання буде встановлено пам'ятник Писанці.

Раніше чоловік Писанки поділився спогадами про те, як померла його теща, мама Руслани Діна Василівна. Жінка страждала від онкології в термінальній стадії.

Також Ігор Ісаков розкрив цікавий факт про його дружину - коли почався перший етап прощання з артисткою, він розповів, яке незвичайне ім'я Руслані дали при хрещенні.

Інші новини про Руслану Писанку:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.