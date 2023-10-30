Прах Руслани Писанки знайшов нове місце упокою - де перепоховали артистку

19 липня 2022 року померла Руслана Писанка, українська акторка і телеведуча. Її життя забрала агресивна форма раку, від якої вона проходила лікування в Кайзерслаутерні, Німеччина. Там і перестало битися серце артистки.
Тіло Писанки кремували. Прах прибув в Україну лише через місяць після смерті. Похоронну церемонію провели в Спасо-Преображенському соборі ПЦУ, в усипальниці якого вона знайшла спокій. Правда, це рішення виявилося тимчасовим.
Колега і близький друг Руслани Писанки, ведучий Єгор Гордєєв повідомив, що чоловік артистки Ігор Ісаков перемістив її прах - тепер разом з сім'єю вона спочиває на Байковому кладовищі.
"Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті (Спасо-Преображенського собору-прим. редактора), як на сцені. Час зійти і спокійно піти далі", - розповів Гордєєв.
Цю інформацію в інтерв'ю для OBOZ.UA підтвердив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко, який відспівував Руслану та її маму. Прах буде відданий землі, а на місці поховання буде встановлено пам'ятник Писанці.
Раніше чоловік Писанки поділився спогадами про те, як померла його теща, мама Руслани Діна Василівна. Жінка страждала від онкології в термінальній стадії.
Також Ігор Ісаков розкрив цікавий факт про його дружину - коли почався перший етап прощання з артисткою, він розповів, яке незвичайне ім'я Руслані дали при хрещенні.
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