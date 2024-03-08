"Тому що люблять": Зеленський зворушив заявою про своїх дітей і дружину

Президент України Володимир Зеленський щиро розповів про свою сім'ю і як часто він бачиться зі своєю родиною.
Діти президента України, навіть після терористичного нападу РФ на Україну, залишилися жити в рідній країні. Вони в однакових умовах із дітьми всіх українців. Про це Володимир Зеленський розповів журналісту Бруно Веспі під час інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1.
"Моя дочка - студентка, а син - навчається в школі", - сказав президент.
Також Зеленський зізнався, що сумує за дітьми, адже бачить їх не дуже часто.
"Вірю, що вони мене люблять, і міцно обіймають, тому що люблять, а не тому що ми рідко бачимося", - сказав глава держави.
"Дружину бачу частіше. Вона допомагає мені. У неї є свої гуманітарні проєкти. Частіше, тому що вона приходить до нас в офіс, і працює тут. Я думаю, що мої діти і моя сім'я перебувають у таких самих умовах, як і всі діти українців, які перебувають в Україні", - додав Зеленський.
Сім'я Володимира Зеленського
Володимир Зеленський одружився з Оленою Зеленською (у дівоцтві - Кияшко) 2003 року. Однак познайомилося майбутнє подружжя ще в школі.
Уже 2004 року в пари народилася донька Олександра, а 2013-го - син Кирило.
Відомо, що сім'я президента України, навіть із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, залишилася в Україні, чим Зеленський дуже пишається. Його діти навчаються в українських навчальних закладах.
Додамо, нещодавно Олена Зеленська продемонструвала елегантний лук на зустрічі з королевою Каміллою. Зеленська подякувала королівській сім'ї та Сполученому Королівству за підтримку в протистоянні проти країни-терориста РФ, яка напала на Україну.
А також Олена Зеленська для зустрічі з Софі Леде, данськими та українськими медичними працівниками підібрала стриманий образ - в міру діловий, але елегантний.
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