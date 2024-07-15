Популярний український шоумен опинився під крапельницею

Український шоумен Нікіта Добринін не на жарт налякав своїх шанувальників. У своєму блозі в Instgram він опублікував фото на кушетці з медичного кабінету.
Ведучому, який, судячи з усього, міг зберігати комфортне сидяче положення, поставили крапельницю. "Оце в мене продуктивний початок тижня", - поскаржився Добринін.
У кабінеті в лікаря він пробув трохи більше години. Потім написав, що йому наказали випити ліки і відпустили. Тоді шоумен повернувся до роботи.
Нікіта Добринін не став уточнювати, чи пов'язана крапельниця з проблемами зі здоров'ям, або ж він просто вирішив "поставити" собі вітамінний зміцнювальний комплекс для підтримки тонусу під час аномальної спеки.
Хто такий Нікіта Добринін?
Нікіта Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон" на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" та ін.), журналіст. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).
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