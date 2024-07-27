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Поклони і пісня Пугачової: Данилко виступив на концерті у Юрмалі

Олена Кюпелі
27 липня 2024, 17:53
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Андрій Данилко публічно звернувся до Алли Пугачової під час концерту.
Андрій Данилко вклонився Аллі Пугачовій у Юрмалі
Андрій Данилко вклонився Аллі Пугачовій у Юрмалі / Колаж Главред, скріншот відео

Легендарний український музикант Андрій Данилко разом зі своєю командою вийшов на сцену фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі у формі вболівальниць із синьо-жовтими хустками на шиї.

Принаймні, це можна розгледіти на кадрах відео, яке поширюється в мережі. На кадрах видно, як Данилко під час концерту помічає серед глядачів російську співачку Аллу Пугачову, яка засуджує війну, і вклоняється їй. Також він виконав кілька рядків російською з пісні Алли Борисівни "Ты возьми меня с собой".

Данилко звернувся до Пугачової під час концерту:

відео дня

"Боже! Алла Борисівна, здрастуйте", - сказав співак.

Також він виконав фрагмент пісні латиською мовою.

Окрім цього Данилко зі сцени російською подякував організаторці фестивалю Лаймі Вайкуле. "Ми живемо в складні часи. Я, звичайно, не могла не приїхати, не підтримати Лайму. Бурхливі оплески Лаймі за те, що вона організовує, незважаючи на хейт і всіх редисок (неценз. - авт.). Алла Борисівна, а вам здоров'я і щастя! Нікого не слухати!" - тільки мене", - сказав він.

До слова, на цьому фестивалі також виступили інші українські артисти - Настя Каменських, Макс Барських і ALEKSEEV.

Хто такий Андрій Данилко?

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені і в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", тощо.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше українська акторка і близька подруга Андрія Данилка, легендарна "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь днями повідомила, що видала заміж єдину доньку Яну. У своєму блозі в Instagram артистка похизувалася знімком, на який потрапили перші кроки молодят, як сімейної пари - вони щасливо йшли від вівтаря.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

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