Філіп Кіркоров / Instagram

Російський співак Філліп Кіркоров, який оскандалився через свою позицію про війну в Україні та підтримку Путіна, втік з Росії до США.

Як відомо, путінського артиста зустріла його подруга діджей Катя Гусєва. Артистка розповіла справжню причину втечі Кіркорова з РФ.

Кіркоров зараз знаходиться в Маймі. Там він придбав собі двоповерхову віллу.

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Ось тільки візит в Америку полягає через санкції. Всі світові бренди пішли з РФ, оскільки не хочуть мати справу з країною, яка розв'язала війну.

Як відомо, Кіркоров пристрасний фанат люксового одягу. За словами Каті Гусєвої, він прилетів до США на шопінг.

Виявляється, шанувальник Путіна просто скучив за красивим та дорогим вбранням.

"За кордоном він не втрачає часу дарма і активно закуповується брендовими речами, розуміючи, що на батьківщині такої можливості у нього не буде. Філіп ходить на шопінг регулярно і отримує від цього справжнє задоволення", - підмітила діджей росЗМІ.

Нагадаємо, Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.

Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.

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