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Об'єднані війною: історії ведучих Сніданку з 1+1 і ТСН, які чекають чоловіків із фронту

Анна Підгорна
24 серпня 2023, 17:11 оновлено 24 серпня, 17:11
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"Ми не живемо десь в телевізорі, ми живемо з вами в одній країні": ведуча ТСН Марічка Падалко звернулася до родин захисників України.
Марічка Падалко, Валентина Хамайко з чоловіком
Марічка Падалко розповіла історії трьох захисників - чоловіків ведучих 1+1, які захищають нашу країну / колаж: Главред, фото: Прес-служба

День Незалежності глядачі 1+1 Україна зустріли разом із ведучими Сніданку з 1+1 та ТСН. Спецпроєкт "Незалежність. Хоробрі серця" провели з декількох знакових історичних локацій просто неба, які об’єднала річка Дніпро – символ потужної сили України.

На одній з локацій, на правому березі Києва, працювали Святослав Гринчук і Марічка Падалко. Ведуча ТСН розповіла історії трьох захисників – свого чоловіка Єгора Соболєва, який наразі служить у ЗСУ, Андрія Оністрата – чоловіка-військового ведучої "Сніданку. Вихідного" Валентини Хамайко, та Ігоря – чоловіка ведучої Сніданку з 1+1 Людмили Барбір, який також став на захист країни.

"Вже другий рік незалежності, коли українці відчувають особливий дух братерства. Нас дуже багато що об'єднує – ми разом жахаємось ракетних обстрілів, разом радіємо, коли український прапор знов повертається на звільнені території. Ми завжди, з дуже великою повагою ставимось до людських історій, які розповідали у Сніданку з 1+1, в ТСН, і через це мали особливий контакт з глядачем. Ми не живемо десь в телевізорі, ми живемо з вами в одній країні. Ми живемо з вами одним життям, і нас багато що об'єднує", – каже Падалко.

Ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір нечасто ділиться своїми родинними переживаннями в соцмережах, хоча що таке чоловік на війні знає ще з часів АТО. Барбір півтора року живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка. Днями його бригада увійшла в Роботине.

"Я будую свої плани з огляду на те, що він буде не зі мною, він буде далеко, і ми будемо переписуватися плюсиками", – розповідає ведуча.

Також вона ділиться, що нині головним чоловіком вдома залишається син: "Він став дуже самостійним. Він багато мені допомагає. Ігор постійно каже: "Тарас, мене немає вдома, ти допомагай мамі".

Людмила Барбір з чоловіком
Людмила Барбір з чоловіком / Прес-служба

Чоловік ведучої "Сніданок. Вихідний" Валентини Хамайко, Андрій Оністрат, як багатодітний батько, міг виїхати за кордон, але цього не зробив, і разом зі своїм старшим сином Остапом пішов на фронт. Після загибелі 21-річного Остапа, батько отримав ще одну законну підставу для демобілізації, проте відмовився. Настанову від чоловіка – "Все буде добре. У нас інших варіантів немає", Валя часто повторює собі й дітям, як мантру.

"Я не хочу тата героя на фотографії. Я хочу бачити чоловіка поряд з собою. На що мені чоловік сказав: "А ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: "Тато, а де ти був в ті часи?", – каже Валентина Хамайко.

Чоловік Валентини Хамайко з сином
Чоловік Валентини Хамайко з сином / Прес-служба

У Марічки Падалко з усієї великої родини з нею в Києві лишився старший син Михайло. Доньки Маша і Катя поїхали на цей навчальний рік до Праги, а чоловік ведучої Єгор Соболєв знищує окупантів і ворожу техніку на запорізькому напрямку.

Падалко також підтримала родини тих українських героїв, чиї чоловіки, батьки, брати, вже не повернуться додому: "Ви, як ніхто, знаєте ціну цього дня, ціну майбутньої перемоги. І я дуже хочу, щоб у вас, і ми зробимо для цього все, ніколи не виникало запитання - а за що загинув мій чоловік, за що загинув мій тато. І я впевнена, що ви будете бачити перед собою багато їхніх гідних послідовників".

Ще більше історій героїв України, на чиїх плечах тримається незалежність, розповіли у спецпроєкті каналу 1+1 Україна – "Незалежність. Хоробрі серця".

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війна в Україні шоу-бізнес ТСН Сніданок з 1+1 День Незалежності України новини шоу бізнесу
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