"Не без ускладнень": Софія Ротару серйозно перехворіла на Омікрон

Софія Ротару перехворіла Омікроном / Hyser

Відома співачка Софія Ротару підхопила штам коронавірусу Омікрон, і після двох тижнів лікування їй вдалося побороти вірус, тепер вона відновлює своє здоров'я, повідомила зірка в Instagram.

Легенда української естради ошелешила шанувальників розповіддю про недугу, а також закликала берегти себе і своїх близьких.

Софія Михайлівна зазначила, що зараз одужала, проте під час лікування, на жаль, мали місце ускладнення.

"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - йдеться в публікації.

Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.

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"Ситуація завдяки чудовим лікарям і медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили..." - розповіла Ротару.

Знаменита співачка також висловила слова подяки своїй родині і всім, хто був з нею поруч у ці непрості дні та надавав підтримку.

"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - пише артистка.

Також вона опублікувала своє фото в молодості до цього посту.

Раніше Главред писав про те, що співачка Софія Ротару показала рідкісне сімейне фото з затишного святкування Нового року. Через високу зайнятість сім'я в повному складі зустрічається не дуже часто. Але Новий Рік - час чудес. На щастя, на сімейне свято зібралися всі близькі люди Софії Михайлівни.

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