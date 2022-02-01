"Не без ускладнень": Софія Ротару серйозно перехворіла на Омікрон

Софія Михайлівна зазначила, що зараз одужала, проте під час лікування, на жаль, мали місце ускладнення.
Відома співачка Софія Ротару підхопила штам коронавірусу Омікрон, і після двох тижнів лікування їй вдалося побороти вірус, тепер вона відновлює своє здоров'я, повідомила зірка в Instagram.
Легенда української естради ошелешила шанувальників розповіддю про недугу, а також закликала берегти себе і своїх близьких.
Софія Михайлівна зазначила, що зараз одужала, проте під час лікування, на жаль, мали місце ускладнення.
"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - йдеться в публікації.
Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.
"Ситуація завдяки чудовим лікарям і медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили..." - розповіла Ротару.
Знаменита співачка також висловила слова подяки своїй родині і всім, хто був з нею поруч у ці непрості дні та надавав підтримку.
"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - пише артистка.
Також вона опублікувала своє фото в молодості до цього посту.
Раніше Главред писав про те, що співачка Софія Ротару показала рідкісне сімейне фото з затишного святкування Нового року. Через високу зайнятість сім'я в повному складі зустрічається не дуже часто. Але Новий Рік - час чудес. На щастя, на сімейне свято зібралися всі близькі люди Софії Михайлівни.
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