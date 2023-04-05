УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Народне інтерв’ю з Русланом Сенічкіним: мрії, хобі та про що хоче поговорити з президентом

5 квітня 2023, 18:28
Руслан Сенічкін розповів, що думає про популярний нині штучний інтелект Chat GPT та що планує приготувати в день перемоги України.
Руслан Сенічкін
Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Ведучий Сніданок з 1+1 на 1+1 Україна, телепара Людмили Барбір, Руслан Сенічкін, влаштував "народне" інтерв’ю зі своїми прихильниками - у соцмережах запропонував підписникам поставити йому будь-які питання, а на найцікавіші дав відповідь. Руслан розповів про те, що зараз слухає і читає, чим займається у вільний час і що думає про штучний інтелект.

Телеведучий зізнався, що зараз немає стільки вільного часу, як було до війни та розповів, що найбільше сумує за риболовлею: "Вже дуже давно не був. Здається, один раз влітку виїхав. А до повномасштабної війни разів 5-6 на місяць виїжджав на риболовлю - це моє хобі, мій улюблений релакс".

Відповідав навіть на незвичні питання, наприклад - чи вміє правильно намотувати паклю на різьбу? "Так, звісно. Колись сам ремонтував старі крани, з яких текла іржава вода по цій самій паклі. Мало того, я працював на будівництві з 11 років. Знаю, як класти цеглу, як змішувати цемент, як клеїти шпалери, як шпаклювати, як тинькувати, як фарбувати. Все це я знаю", - каже Сенічкін.

відео дня
Руслан Сенічкін
Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Руслан розповів, що поки не дуже довіряє штучному інтелекту Chat GPT, тому що мав дивний досвід спілкування з ним: "Поки що він мене не запалив і ставитися серйозно до нього не можу. Можливо, у майбутньому ця програма сама зможе аналізувати і ухвалювати рішення. Але в цьому може бути й небезпека".

А також порівняв враження від спілкування з Chat GPT та роботом Софією. Зізнається, якщо обирати між цими двома - обере Софію: "У мене навіть з нею склалася своя історія! Хоча, я теж розумію, як програмувалася ця махіна, але тактильні відчуття - вони незабутні… Цьомочки, Софі, якщо пам’ятаєш мене, мала!"

Руслан Сенічкін
Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Повне інтерв’ю дивіться на офіційній сторінці Руслана Сенічкіна в Фейсбук.

шоу-бізнес Руслан Сенічкін Сніданок з 1+1 новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:30

П'яного Остапа Ступку відправили в ізолятор: акторові загрожує 3 роки в'язниці

19:22

"Домовленості виконані": польські танки вже на полі бою в Україні - ЗеленськийВідео

19:20

Позитивний сигнал від американського істеблішментуПогляд

19:02

Кличко в Лісабоні обговорив із дипломатами відновлення Києва та підтримку УкраїниФото

18:46

Почав заїкатися та всіляко викручуватися: Путін потрапив у незручне становище на зустрічі з посламиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:29

Україну здригнув землетрус 5 квітня: де була загрозаВідео

18:28

Народне інтерв’ю з Русланом Сенічкіним: мрії, хобі та про що хоче поговорити з президентом

18:26

Як виглядати дорого без особливих витрат: 7 хитрих трюків, що роблять образ розкішним

18:10

Путін видав нову маячню і назвав "винних" у вбивстві українцівВідео

Реклама
17:50

Навіщо носити в кишені лавровий лист: гроші попливуть просто в руки

17:46

Не на того напав: пітон спробував з'їсти мангуста, але поплативсяВідео

17:25

"Російські генерали готують жест доброї волі": Світан розповів про неминучий "котел" у КримуВідео

16:39

"Будуть прийняті правильні рішення": ЗСУ можуть вийти з Бахмута - ЗеленськийВідео

16:19

Шалене везіння і тотальна удача вже стукають у двері: яким знакам зодіаку чекати сюрпризів у квітніВідео

16:17

"Тітка "Нашої Раші" передивилась": скандальна росіянка відповіла, чому РФ вигнали зі спорту та ОІВідео

16:14

Фото потрапили в мережу: Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві

16:10

Ребел Вілсон нарешті показала обличчя доньки від сурогатної матеріВідео

16:06

Ні волосся, ні колишньої бороди: на що перетворився Кіркоров після пластикиВідео

15:47

ТОП-3 людини, які ні перед чим не зупиняться: найсильніші знаки зодіаку

15:45

Навіть Дуда не стримався: Олена Зеленська вразила шикарним стилем у ПольщіВідео

Реклама
15:40

Повітряні війська поповнюються: Польща передає Україні 4 винищувачі МіГ-29Відео

15:30

Які речі не можна віддавати даром: 7 предметів, з якими піде ваше щастя

15:25

Мати у сльозах просила пустити в храм: на Буковині священники МП не давали відспівати загиблого воїнаВідео

15:15

Знайдіть жабу за 5 секунд: з завданням впорається лише 1% людейВідео

15:13

Сніговий циклон Norbert влаштує в Україні "катастрофу": синоптик попередила про серйозну негодуВідео

15:11

Останній концерт Лорак в агресорі-Росії скасувалиВідео

15:00

Ілля Рєзнік іронічно пожартував над "неповерненкою" Аллою ПугачовоюВідео

14:37

3 речі потрібно викинути з дому в найважливіший день квітня: прикмети на 6 квітняВідео

14:30

Складно повірити, але він підкорив весь світ: справжній секретний пиріг з цибулею - рецептВідео

14:17

Загадка, яка під силу лише геніям: потрібно за 7 секунд знайти меч гладіатора на картинці

14:15

Дружина Брюса Вілліса емоційно висловилася про стосунки чоловіка і Демі Мур

14:09

"Спопелили 29 загарбників, ще 40 поранили": прикордонники не дали "вагнерівцями" прорватися в Бахмут

13:43

"Почуваюся жахливо, бо змусив їх": Клінтон розкаявся в причетності до ядерного роззброєння УкраїниВідео

13:34

Китай не підтримує війну і не визнає окупацію України: у Пекіні розповіли про "дружбу" з ПутінимВідео

13:30

Який чай найкорисніший для здоров'я: властивості, які неможливо замінити

13:08

Одяг та аптечки на 5,2 млн грн – у "Фундації Течія" відзвітували про чергову допомогу ЗСУ

13:08

Старі кришки від консервації - скарб: 4 причини не викидати їх у смітник

12:48

Пів склянки найдешевшого порошку творить дива з унітазом: шалений фокус від досвідчених господиньВідео

12:45

"Війна скоро закінчиться, переговорів з РФ не буде": Резніков заінтригував прогнозом про швидку перемогуВідео

12:38

Прикривав побратимів: у боях за Бахмут загинув діджей з Херсона Андрій Мехряков

Реклама
12:22

Горбунов вперше розповів про стосунки з ексдружиною: "Ми не можемо викреслювати якісь речі"Відео

12:20

Наслідки не порадують: що буде, якщо залишив зарядку в розетці

12:03

"Як у хліву": Тарзан зганьбив "господиню" КорольовуВідео

11:59

"На Москву полетять 200-300 дронів": астролог назвав дату, коли Україна почне перемагати у війніВідео

11:52

Favbet Foundation передав ЗСУ два ударних БПЛА "Лазар"

11:32

Бразильська загадка: як виглядає Марія з серіалу "Земля кохання, земля надії" зараз

11:14

"Вони не заслуговують на це": чоловік приховує від рідних, що став мультимільйонером

11:13

"Україна звільнить Крим за 5-7 місяців": у РФ немає сил, щоб втримати півострів – ПодолякВідео

11:00

Гороскоп на завтра 6 квітня 2023: Рибам - невідомість, Близнюкам - захватВідео

10:44

РФ намагається знайти гроші за кордоном для затяжної війни з Україною - розвідка Великої Британії

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
Рецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти