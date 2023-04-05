Народне інтерв’ю з Русланом Сенічкіним: мрії, хобі та про що хоче поговорити з президентом

Руслан Сенічкін розповів, що думає про популярний нині штучний інтелект Chat GPT та що планує приготувати в день перемоги України.

Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Ведучий Сніданок з 1+1 на 1+1 Україна, телепара Людмили Барбір, Руслан Сенічкін, влаштував "народне" інтерв’ю зі своїми прихильниками - у соцмережах запропонував підписникам поставити йому будь-які питання, а на найцікавіші дав відповідь. Руслан розповів про те, що зараз слухає і читає, чим займається у вільний час і що думає про штучний інтелект.

Телеведучий зізнався, що зараз немає стільки вільного часу, як було до війни та розповів, що найбільше сумує за риболовлею: "Вже дуже давно не був. Здається, один раз влітку виїхав. А до повномасштабної війни разів 5-6 на місяць виїжджав на риболовлю - це моє хобі, мій улюблений релакс".

Відповідав навіть на незвичні питання, наприклад - чи вміє правильно намотувати паклю на різьбу? "Так, звісно. Колись сам ремонтував старі крани, з яких текла іржава вода по цій самій паклі. Мало того, я працював на будівництві з 11 років. Знаю, як класти цеглу, як змішувати цемент, як клеїти шпалери, як шпаклювати, як тинькувати, як фарбувати. Все це я знаю", - каже Сенічкін.

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Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Руслан розповів, що поки не дуже довіряє штучному інтелекту Chat GPT, тому що мав дивний досвід спілкування з ним: "Поки що він мене не запалив і ставитися серйозно до нього не можу. Можливо, у майбутньому ця програма сама зможе аналізувати і ухвалювати рішення. Але в цьому може бути й небезпека".

А також порівняв враження від спілкування з Chat GPT та роботом Софією. Зізнається, якщо обирати між цими двома - обере Софію: "У мене навіть з нею склалася своя історія! Хоча, я теж розумію, як програмувалася ця махіна, але тактильні відчуття - вони незабутні… Цьомочки, Софі, якщо пам’ятаєш мене, мала!"

Руслан Сенічкін відповів на каверзні питання від підписників / Прес-служба

Повне інтерв’ю дивіться на офіційній сторінці Руслана Сенічкіна в Фейсбук.