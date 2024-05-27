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"Нам всім дуже боляче": Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

Анна Підгорна
27 травня 2024, 15:24
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Співачка втратила близьку людину, яка мала на неї величезний вплив.
Світлана Тарабарова з батьками
Світлана Тарабарова новини - у Світлани Тарабарової помер батько / колаж: Главред, фото: instagram.com/tarabarova

Українська співачка, музикантка і продюсерка Світлана Тарабарова повідомила трагічну для її сім'ї новину - пішов з життя її батько Василь Володимирович. Артистка присвятила йому зворушливий пост в Instagram.

"Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла памʼять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше", - написала Тарабарова.

Співачка також опублікувала чорно-біле фото батька. На ньому чоловік у костюмі та з метеликом щиро посміхається в камеру.

відео дня

Світлана Тарабарова поки не озвучує причини смерті батька. У березні Василю Володимировичу Тарабарову виповнився 71 рік.

помер тато Світлани Тарабарової
Помер тато Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

Хто така Світлана Тарабарова?

Світлана Тарабарова - українська співачка, композиторка та авторка пісень, музична продюсерка, акторка, володарка національної музичної премії "Пісня року 2014", номінантка національних музичних премій. Колишня солістка поп-групи Real O.

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Раніше від раку померла фіналістка конкурсу "Міс Світу-2005" Діведжі Сміт Дхіведжа. На початку року вона дізналася, що лікування припинило давати результат, і очікувала кінця в компанії чоловіка і маленької доньки.

Також літератор, публіцист, культурний і громадський діяч Віталій Капранов оприлюднив висновок лікарів щодо причин смерті його брата-близнюка і соратника Дмитра.

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