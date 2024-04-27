"Московська сторожова": путіністка Сніжана Єгорова, істерично ридаючи накинулася на свою доньку

Колишня українська телеведуча Сніжана Єгорова поводиться дивно і неадекватно.

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Сніжана Єгорова пробила чергове дно / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram

Божевільна путіністка і колишня українка Сніжана Єгорова, яка у війні Росії проти України стала на бік ворога і виїхала до Туреччини, записує в соціальній мережі TikTok пропагандистські ролики.

Виглядає вона при цьому не зовсім психічно здоровою. Так, в одному з таких роликів, вона відверто опускає свою старшу доньку Стасю Ровінську, яка припинила спілкування зі своєю блаженною матір'ю якраз через її зрадницьку позицію.

"У мене в сім'ї теж є деяка особливість, яка називається "Моя старша дочка". У неї трапилася біда, тобто в неї там у мозку все перемішалося. Вона там мене засудила за мою позицію, за те, що я не кричу: "Боже, орки!" Просто вона життя не знає, правди боїться й узагалі надто довго народжувала одного за одним трьох дітей", - каже Єгорова про свою доньку й онуків.

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Хто така Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією і початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише " Вікіпедія", 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжану Єгорову занесено до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України.

Єгорова біситься через те, що її доньку кличуть на різні інтерв'ю і роблять їй компліменти. "Мені найбільше подобається, що всі україномовні українці, які мене ненавидять просто за те, що я говорю правду, вони прибігають туди і кажуть: "О, яка ви чудова, чарівна. І яка жахлива, страшна, кінчена мати у вас". Мені просто цікаво, а як у кінченої, страшної, жахливої матері може така чудова дочка бути? До психічно хворих марно апелювати", - видає путіністка.

Єгорова також обговорює інтерв'ю доньки, яка переживає за родичів, які перебувають у російській окупації зараз. Єгорова гримасує гримаси і театрально плаче, висміюючи і свою дочку, і своїх родичів.

Коментатори не змогли залишитися осторонь цієї маячні.

У Сніжани Єгорової стався напад / Скріншот TikTok

У Сніжани Єгорової стався напад / Скріншот TikTok

У Сніжани Єгорової стався напад / Скриншот TikTok

Нагадаємо, раніше, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком і трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну. "Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - писала Ровінська.

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