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"Московська" донька Ольги Сумської знялася в головній ролі в російському серіалі

Анна Підгорна
29 серпня 2023, 21:47 оновлено 29 серпня, 21:47
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Антоніна Паперна продовжує акторську кар'єру в країні-окупанті.
Антоніна Паперна, Ольга Сумська
Антоніна Паперна знялася в російському серіалі "Холодна страва" в головній ролі / колаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper

Українська акторка Ольга Сумська всіляко відстоює честь своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе в рф і прийняла рішення мовчати про війну в Україні, мовляв залишається в країні-агресорі вона виключно зі страху за життя дітей та своє власне.

Сама ж Тоня останнім часом цю мамину теорію все активніше руйнує - ходить на світські вечірки, продовжує вести блог, а нещодавно і зовсім відновила зйомки в рф. Так днями на російському сайті "Кино-Театр.ру" з'явився анонс телесеріалу, в якому Паперній дісталася головна роль.

Картина, яка вийде на екрани країни-окупанта восени 2023 року, називається "Холодна страва", і оповідає про дівчину Дану (Антоніна Паперна), яка за дивним збігом обставин виявляється втягнута в закручену любовну історію.

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У чотирисерійній мелодрамі партнерами Паперної по знімальному майданчику стали Ігор Стам, Антон Даниленко, Анастасія П'янова, Марина Куделінська, Оксана Іванченко, Василиса Червова, Влад Фельдман. Режисер серіалу - Ігор Мужжухін.

Анонс серіалу з Антоніною Паперною у головній ролі
Антоніна Паперна знялася в російському серіалі "Холодна страва" в головній ролі / kino-teatr.ru
Анонс серіалу з Антоніною Паперною у головній ролі
Антоніна Паперна знялася в російському серіалі "Холодна страва" в головній ролі / kino-teatr.ru

Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко, відомий своїм радикалізмом, висловив особисто Ользі Сумській свою думку про її "московську" доньку.

Між тим Антоніна Паперна на початку весни відновила виходи у світ зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. Пару помітили на червоній доріжці однієї з прем'єр.

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