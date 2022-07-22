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MONATIK повернувся до України: співак розповів про перші емоції після вторгнення, розлуку і концерти

22 липня 2022, 16:17

Артист дав перше велике інтерв'ю про війну, самотність та творчі плани в Україні.

Монатік з родиною
Діма Монатік з родиною / Пресслужба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення до студії Сніданку з 1+1 завітав MONATIK (Діма Монатік). Війна застала співака у відпустці з родиною у Барселоні. Там він одразу заступив на культурний фронт. Майже усі п’ять місяців артист без упину давав благодійні концерти в різних куточках світу, а зараз повернувся до України.

У Сніданку з 1+1 MONATIK розповів, що повернення до України нагадало йому мирний час, коли він після довгих турів приїздив додому. Проте, зараз це зовсім інший настрій та картини навкруги.

"Враховуючи, що у мене декілька років поспіль життя було у ритмі та русі – то ти наче повернувся додому з туру. Щоправда, Київ пустіший, ми їхали через Макарів, просто розривають серце навпіл від побачених розбитих будинків. Ти дивився це на екрані і боліло та болить, а коли ти бачиш це на власні очі – сльози просто рікою", - прокоментував співак.

Наразі до України MONATIK повернувся один. Його дружина Ірина та двоє синів – Платон та Данило залишились за кордоном. Говорить, що сумує за родиною, у будинку дуже порожньо та не вистачає дитячого сміху. Проте навіть через відстань MONATIK не пропускає важливих моментів у житті синів, навіть таких, як випадіння молочних зубів.

"Ми весь час на відео. Нещодавно Дані по відеозв’язку вирвали другий молочний зуб. Перший встиг я вирвати, а другий вже робила дружина. Телефонує мені такий беззубік, зубна фея також прилітала. А малий Платон весь час каже: "Ну вирвіть мені теж зуб. Чому тільки до Дані прилітає зубна фея?". Кажемо йому, щоб він не поспішав так дорослішати. Але він завжди засмучується, що у Дані випадає зуб, а у нього ні", - поділився MONATIK.

Дмитро Монатік
Дмитро Монатік розповів, як переживає розставання с родиною / Пресслужба

Щодо повернення родини до України, то співак говорить, що вони весь час в емоційній ямі та не знають, чого очікувати завтра. Наразі родина просто живе сьогоднішнім днем, як і більшість українців.

За час свого повернення до України співак вже встиг дати великий концерт у метро на станції "Майдан Незалежності", який згодом покажуть у єдиному Марафоні новин. За словами співака, він побачив необхідність у цьому концерті для людей, це була їхня можливість трохи відволіктись від навколишніх подій.

"Для мене це був дуже довгоочікуваний концерт. Виявилось, що і для людей теж. Там були військові, їхні сім’ї, волонтери, медики, я ще запросив друзів. Ми дійсно трішки відволіклись. І поплакали, і посміялись, пораділи та потанцювали. Знаєте, танцюємо від болю і він трішечки згасає", - зазначив Діма Монатік.

Дмитро Монатік
Дмитро Монатік дав великий концерт у київському метро / Пресслужба

На концерті співак виконував як і старі хіти, так і пісні з нового альбому ART оборона, одну з пісень якого презентував у Сніданку з 1+1. Обкладинку до альбому співак намалював разом із старшим сином Данею. Говорить, що після повномасштабного вторгнення він свої думки записував у скетчбук, адже йому було важко прийняти повномасштабне вторгнення російських військ.

І додає: "Чесно, я, мабуть, був останнім, хто у це вірив. Коли у тебе все перевертається, все руйнується зсередини – ти просто не знаєш, що робити. От ми зараз за кордоном, а куди повернутись? А чи буде наша будівля ціла? Чи буде де жити? Що робити далі? Але ти розумієш, що потрібно бути корисним, хоча б емоційно. Я почав писати у цей блокнот моменти, потім перетворювати їх у вірші, у музику… Інструментів не було, я придбав дитячий синтезатор і на ньому почав писати. Воно все лилось, бо це правда".

Перший благодійний виступ Діма наважився дати тільки на свій 36-ий День народження – 1 квітня. Його у цьому переконала акторка Студії Квартал 95 Олена Кравець, яка і запросила співака приєднатись до благодійного туру "Доброго вечора, ми з України".

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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