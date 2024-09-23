У Москві сплюндрували могилу путініста Маслякова

Могилу путініста і популярного російського ведучого КВН Олександра Маслякова розгромили через 11 днів після похорону.
Як пише телеграм-канал "Щоденники знаменитостей", хтось вирвав хрест, розкидав квіти і перемістив фотографії. Як повідомляють пропагандисти, хлопця вже затримали і перевіряють на наркотики.
Крім того, стало відомо, що родичі Маслякова написали заяву в поліцію.
Хто такий Олександр Масляков
Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною".
Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.
На відео - кадри могили Маслякова:
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Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВН" з 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.
Останнє фото Маслякова за життя можна подивитися тут
Раніше також призначення шоумена і колишнього гравця КВК Сергія Сивохосоветникомсекретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу не дає спокою багатьом. Зокрема, не зміг промовчати президент Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков.
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