Могилевська показала молодшу доньку

Сьогодні молодша донька співачки відзначає своє 4-річчя.

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Наталя Могилевська відсвяткувала 4 рочки своєї доньки / Колаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталя Могилевська, яка усиновила двох дівчаток - сестер Мішель і Софію, показала, як відсвяткувала день народження своєї молодшої прийомної доньки Софії.

Якраз 27 квітня, малятку виповнилося 4 роки. На своїй сторінці в Instagram, співачка поділилася тим, як проходило святкування особливого дня.

Наталя Могилевська показала, як вони оформили будинок для святкування. Там були кулі, гігантські ведмеді, а також подарунок - рожевий дівчачий велосипед.

відео дня

Хто така Наталя Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

"Моя молодша донька отримала сьогодні свій перший у житті велосипед. Вітайте нас із Днем народження!" - написала щаслива мама.

Крім того, вона додала, що сьогодні іменинниці буде вперше дозволено їсти на сніданок солодощі та піцу.

Також на відео видно і саму іменинницю, яка щаслива бігає будинком зірки.

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Нагадаємо, раніше під час гастрольної поїздки до Львова Наталя Могилевська стала героїнею одного з роликів популярної української блогерки Маші Батіг, яка, серед іншого, робить огляди на вміст зіркових сумочок.

Раніше також Наталя Могилевська зізналася, яким було життя її дівчаток до усиновлення.

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