Молодша донька Меріл Стріп здійснила камінг-аут у День народження мами

33-річна Луїза Джейкобсон не тільки зробила заяву про свою орієнтацію, а й показала свою партнерку.

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Меріл Стріп новини - донька Меріл Стріп Луїза Джейкобсон здійснила камінг-аут / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/louisa_jacobson

Легенда Голлівуду Меріл Стріп на свій ювілей отримала незвичайний подарунок. У день її 75-річчя її молодша донька Луїза Джейкобсон Гаммер здійснила камінг-аут.

Джейкобсон пішла стопами матері і стала акторкою. Незважаючи на свою популярність, раніше вона не інформувала публіку про подробиці свого особистого життя.

Втім, у місяць ЛГБТ-прайду Луїза, натхненна підтримкою близького оточення, у своєму блозі в Instagram повідомила, що є лесбійкою і "щасливо вступає в нову радісну еру". Також вона показала фото зі своєю обраницею.

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Дівчиною Луїзи Джейкобсон виявилася продюсерка Анна Бланделл. Перші знімки разом пара почала публікувати ще в грудні минулого року, проте раніше заяв про те, що вони разом, не робила.

Меріл Стріп новини - донька Меріл Стріп Луїза Джейкобсон здійснила камінг-аут / instagram.com/louisa_jacobson

Хто така Меріл Стріп? Меріл Стріп - американська акторка театру, телебачення, кіно та озвучування. Критики високо цінують її творчість, і називають однією з найвидатніших актрис нашого часу. У 2025 році у Стріп відбудеться грандіозний ювілей - 50 років на сцені. За свою кар'єру зіграла понад сто різних ролей. Найвідоміші - у фільмах "Крамер проти Крамера" (1979), "Вибір Софі" (1982), "Години" (2002), "Диявол носить Prada" (2006), "Мамма міа!" (2008), "Залізна леді" (2011), "Флоренс Фостер Дженкінс" (2016) тощо. Володарка трьох "Еммі", дев'яти "Золотих глобусів", трьох "Оскарів" і двох BAFTA .

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