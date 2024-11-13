Miss International 2024: чи вдалося українці здобути перемогу

Софія Згоба гідно представила Україну.

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Софія Згоба не вийшла у фінал конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Miss International Ukraine

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У Токіо пройшов фінал конкурсу Miss International 2024

Хто виграв у конкурсі

Як Софія Згоба представила Україну

Учора, 12 листопада, в Токіо пройшов фінал міжнародного конкурсу краси Miss International 2024. Представницею України була 19-річна Софія Згоба.

Як стало відомо із соцмереж Miss International Ukraine, Софія не потрапила до двадцятки фіналісток.

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Переможницею ж стала 22-річна Тхань Туй із В'єтнаму, повідомили на офіційній сторінці конкурсу.

Як Софія Згоба представила Україну на конкурсі Miss International 2024

Українка на конкурсі підкорювала своїми розкішними вбраннями, на одному з етапів вона показала блакитну вишиту сукню, родзинкою образу став вінок на голові в тон сукні.

Ще одним вражаючим вбранням стала сукня, яка символізувала образ фенікса, птаха, який відроджується з попелу. Її пошили в Харкові, в якому щодня відбуваються обстріли з боку країни-окупанта РФ.

"Для створення використано інноваційні технології, зокрема багатошаровий друк і 3D-моделювання. Вогонь, як ключовий елемент образу, трансформується в оперення, символізуючи відродження. Золотий хребет на спинці підкреслює силу і граціозність образу", - повідомили в описі під публікацією в соцмережах.

Також Згоба показалася в бікіні яскравого кольору, доповнивши його білим парео.

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Що таке Miss International? Miss International - один із найбільших міжнародних конкурсів краси, що входить до "Великої четвірки". Місце проведення - Японія. Основна ідея цього конкурсу - "Всесвітнє свято краси", де оцінюють не лише зовнішній вигляд учасниць, а й їхні моральні якості. Від конкурсанток вимагають продемонструвати образ "Амбасадорів миру і краси", проявити чуйність, доброзичливість, дружелюбність, інтелект, а найголовніше, розуміння культур інших країн і народів. Заключним завданням для переможниці фіналу "Міс Інтернешнл" є презентація промови про необхідність миру на Землі.

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