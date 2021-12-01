Мішина проговорилася Дурнєву, чому розійшлася з Еллертом

Ксенія Мішина проговорилася про причини розставання з Еллертом / скріншот з відео

Відносини екс-холостячки Ксенії Мішиної і шоумена Олександра Еллерта зайшли в глухий кут. Не так давно вони відписалися один від одного в соцмережах і навіть видалили загальні фото.

Актриса і шоумен в один голос кажуть - їх пара розпалася, а Ксенія говорить, що не планує їх відновлювати.

В програмі Олексія Дурнєва, зірка вперше натякнула на причини розставання з Еллертом, але офіційно їх не називала. Зокрема, мова йшла про токсичність і аб'юз.

Дурнєв пожартував про те, що слова Мішиної про розставання з шоуменом можна вирізати з шоу, вказавши, що парочка часто влаштовувала гучні розриви і яскраві примирення. Однак Ксенія дала зрозуміти, що це не так.

читайте також"Травмовані люди": психолог розповіла про майбутнє стосунків Мішиної та ЕллертаКрім того, в програмі згадали романтичний жест Олександра, коли той орендував вертоліт і оригінально зізнався в любові артистці. Однак, за словами Мішиної, зараз такий вчинок "не спрацює".

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Дурнєв також зазначив І поїздку екс-пари в Буковель, коли вони щасливі каталися на санях і знімали це на відео. Але у відповідь на це Ксенія несподівано заговорила про аб'юзі та токсичності.

"Так, каталися, прикольно... Я просто люблю все, що страшно. Все, що страшно і токсично... Все, що абьюзивно - я люблю, але на час, потім все", - заявила Мішина.

Раніше ми повідомляли, що переможець першого сезону шоу "Холостячка" Олександр Еллерт розповів про стосунки зі своєю коханою. Відповідаючи на питання передплатників про Ксенію Мішиної, Еллерт заявив, що вони розлучилися.