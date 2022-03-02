"Світе, дивися: ми б'ємося за мир і у ваших країнах": Зеленська опублікувала емоційне звернення

Вони зазначила, що українці боряться і за мир в інших країнах світу.
Перша леді України Олена Зеленська звернулася до світової спільноти.
В Instagram вона написала емоційний пост і опублікувала зворушливе відео.
Зеленська показала всьому світу, що зараз насправді відбувається в Україні через повномасштабну війну Росії.
"Це - Україна прямо зараз. Цей ролик для того, щоб світ побачив – у нас війна. Через напад Путіна українці щоночі ведуть дітей у підвали і б'ються з ворогом під стінами рідних будинків. Україна - миролюбна країна. Ми проти війни і не нападали першими. Але ми не збираємося здаватися. Світ, дивись: ми б'ємося за мир і в ваших країнах", - написала перша леді.
Раніше Олена Зеленська звернулася до українських жінок - у лавах ЗСУ, тероборни, тим "хто лікує, рятує, годує", волонтеркам, а також простим мирним мешканкам. Вона висловила їм свою вдячність і захоплення.
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