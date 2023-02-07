Маша Єфросиніна показала, як проводжає чоловіка на фронт: "Не звикну до цього ніколи. Дуже страшно"

Тепер особисте життя ведучої залежить від ротацій Тимура Хромаєва, кожне прощання після яких - маленька трагедія для ведучої.

Маша Єфросиніна показала, як проводжає Тимура Хромаєва на службу / instagram.com/timur_khromaev

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна з дітьми на початку повномасштабної війни виїхала з України. До кордону її віз чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв. Коли його дружина та нащадки опинилися в безпеці, чоловік пішов спершу в ТРО, а зараз служить на постійній основі в добровольчому загоні.

Єфросиніна повернулася до Києва, і бачиться з коханим, з яким восени цього року вони відзначатиму срібне весілля, лише під час його коротких ротацій. Ведуча зізнається: хоч повномасштабна війна триває практично рік, кожен раз проводжати чоловіка на службу для неї - справжня мука.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як Хромаєв збирається на фронт: робить він це зі спокійною посмішкою, а в тремтячому голосі Маші звучать нотки відчаю. "Не звикну до цього ніколи", - ось і все, що змогла видавити з себе ведуча.

Також вона показала рюкзаки і баули з речами, які приготував в дорогу Тимур. Єфросиніна зізналася, що раніше не розкривала цю сторону відносин з чоловіком, тому що у неї не вистачало ні фізичних, ні психологічних сил сповна усвідомити свою нову реальність.

Втім, ведуча зазначила, що страх за життя чоловіка змішується в ній з гордістю за нього ж. "Я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно. Сильно страшно. Але я нічого не можу вдіяти - це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами всіх страхів у нас з вами там всередині точно причаїлася гордість", - підбадьорила Маша всіх других половинок, які чекають своїх коханих з фронту.

Маша Єфросиніна показала, як проводжає Тимура Хромаєва на службу / instagram.com/mashaefrosinina

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