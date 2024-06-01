Люблю: Сумська звернулася до своєї "московської" доньки

Ольга Сумська звернулася до своєї доньки, яка живе і працює в Москві.

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Ольга Сумська, Віталій Борисюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, що звернулася до своєї доньки, яка, незважаючи на війну Росії з Україною, живе і працює в терористичній Москві.

На своїй сторінці в Instagram, акторка опублікувала низку сторіс, де зізналася, як сильно любить Тоню Паперну. На першому фото молода Сумська сидить на сходах, а до неї притискається маленька Тоня. На іншій світлині вже доросла Паперна у вечірній сукні позує поруч із зірковою мамою і бабусею. "Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження", - написала актриса.

Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021). відео дня

Сумська звернулася до доньки. Скриншот Instagram/olgasumska

Сумська звернулася до доньки. Скриншот Instagram/olgasumska

Ольга Сумська - останні новини за темою

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій та згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою донькою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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