Люблю: Сумська звернулася до своєї "московської" доньки

Українська акторка Ольга Сумська зізналася, що звернулася до своєї доньки, яка, незважаючи на війну Росії з Україною, живе і працює в терористичній Москві.
На своїй сторінці в Instagram, акторка опублікувала низку сторіс, де зізналася, як сильно любить Тоню Паперну. На першому фото молода Сумська сидить на сходах, а до неї притискається маленька Тоня. На іншій світлині вже доросла Паперна у вечірній сукні позує поруч із зірковою мамою і бабусею. "Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження", - написала актриса.
Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
Ольга Сумська - останні новини за темою
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій та згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою донькою Антоніною Паперною.
А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.
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