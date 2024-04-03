Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитини

Ведуча поділилася з фанатами несподіваними метаморфозами.

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Лілія Ребрик зараз - ведуча Ребрик змінила колір волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

15 березня українська ведуча та акторка Лілія Ребрик втретє стала мамою. І хоч сама артистка називає материнство своєю головною роллю в житті, замикатися виключно на ній вона не планує.

З немовлям на руках і двома неповнолітніми доньками Ребрик знаходить час і на турботу про них, і на турботу про себе. Наприклад, весна надихнула її на зміни в зовнішності.

Натуральний блонд із холодним підтоном багато років був візитною карткою ведучої. Після народження третьої доньки Ребрик зважилася на незвичайний експеримент.

відео дня

На недавньому відео у своєму блозі в Instagram Лілія постала перед шанувальниками "полуничною білявкою" - зі світлим волоссям з м'яким рожевим підтоном. "Цього квітня вітер у волоссі", - підписала ролик ведуча.

Хто така Лілія Ребрик? Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

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