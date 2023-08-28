76-річного Елтона Джона екстрено госпіталізували

Сер Елтон Джон, британський композитор, співак і піаніст, змусив своїх шанувальників серйозно похвилюватися. У неділю французьке видання NM повідомило, що зірка в терміновому порядку доставлений в одну з лікарень Ніцци через нещасний випадок.
Згідно з інформацією 76-річний Джон впав і отримав травми в своєму будинку в елітному районі Мон-Борон. З тих пір на зв'язок з шанувальниками артист не виходив.
За даними видання, на щастя, все обійшлося - сер Елтон не сильно постраждав, і після нещасного випадку відчуває себе добре.
У 2021 році співак потрапив у подібну ситуацію. Він переніс складну операцію на стегні після невдалого падіння. Тоді довгий час навіть на виступах він був в інвалідному візку.
Раньше голлівудські зірки вразили знанням української мови - на честь Дня Незалежності Лев Шрайбер, Кетрін Винник, Марк Стронг, Міша Коллінз та ін. прочитали вірш відомого українського поета.
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