76-річного Елтона Джона екстрено госпіталізували

З Елтоном Джоном стався нещасний випадок у його власному будинку.

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Елтон Джон потрапив до лікарні через нещасний випадок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сер Елтон Джон, британський композитор, співак і піаніст, змусив своїх шанувальників серйозно похвилюватися. У неділю французьке видання NM повідомило, що зірка в терміновому порядку доставлений в одну з лікарень Ніцци через нещасний випадок.

Згідно з інформацією 76-річний Джон впав і отримав травми в своєму будинку в елітному районі Мон-Борон. З тих пір на зв'язок з шанувальниками артист не виходив.

За даними видання, на щастя, все обійшлося - сер Елтон не сильно постраждав, і після нещасного випадку відчуває себе добре.

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У 2021 році співак потрапив у подібну ситуацію. Він переніс складну операцію на стегні після невдалого падіння. Тоді довгий час навіть на виступах він був в інвалідному візку.

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