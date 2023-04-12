УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ксенія Мішина розповіла, як її "клеїв" відомий російський актор

Анна Підгорна
12 квітня 2023, 11:43 оновлено 12 квітня, 11:43
78
Між ними була величезна різниця у віці, і він більше півроку тероризував Мішину дзвінками.
Ксенія Мішина, Сергій Гармаш
Ксенія Мішина розповіла, як до неї залицявся Сергій Гармаш / instagram.com/misha.k.ua, imdb.com

Українська акторка Ксенія Мішина - жінка приваблива. Тому немає нічого дивного в тому, що на неї звертають увагу імениті чоловіки.

Так, в інтерв'ю для Слави Дьоміна артистка зізналася: в юності вона знялася в епізодичній ролі у фільмі Федора Бондарчука "Населений острів". Незважаючи на свою незначну появу кіно, на майданчику її дуже швидко помітив російський актор Сергій Гармаш. Те, що він був старший Мішину більш ніж на тридцять років, його анітрохи не бентежило - він став робити старлетці знаки уваги.

"До мене підійшов Сергій та почав зі мною знайомитися. Питав, звідки я, як справи. І запропонував обмінятися телефонами. А мені там було 18 років і я: "Ого, давайте". Я дала свій телефон і він телефонував пів року десь", - згадує Ксенія.

відео дня

Згодом дзвінки Гармаша стали все наполегливішими - він запрошував її до себе в Москву, і натомість обіцяв, що допоможе їй з акторською кар'єрою. "Він мене кликав на побачення, але я увесь час морозилася від нього. А в один момент він зателефонував мені і сказав: "Приїзди до мене до Москви". Я сказала, ну як, я не можу. І після цього він ще раз зателефонував і сказав: "Я бачу, що ти не хочеш стати класною акторкою? Я міг зробити з тебе класну акторку, тому ти подумай, і приїзди", - зізнається Ксенія.

Варто відзначити, що Сергій Гармаш родом з Херсона, проте цілком підтримує військову політику країни-окупанта, та навіть прийняв запрошення терористичної влади брати участь у відновленні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру.

Раніше про залицяння відомих російських артистів розповів ведучий Слава Дьомін - він зізнався , що йому пропонували інтимні стосунки два чоловіки-путініста, які і зараз на російській сцені.

Також подарунками обсипали і шоумена Володимира Остапчука - один з головних представників естради країни-окупанта надавав йому дорогі знаки уваги.

Інші новини про Ксенію Мішину:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
Реклама

Головне за день

У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - Грабський

У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - Грабський

12:00 Ексклюзиви
"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

11:21 Україна
Смерть Зеленського або Путіна: США готувалися до 4-х "диких" сценаріїв війни в Україні

Смерть Зеленського або Путіна: США готувалися до 4-х "диких" сценаріїв війни в Україні

11:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:03

Дуже складна оптична ілюзія: лише генії можуть знайти приховану помилку на зображенні дерева

12:01

Нова грошова допомога з Європи: як отримати 6,6 тисячі гривеньВідео

12:00

Навіщо обсмажувати макарони у суп: хитрість, про яку знають одиниці

12:00

У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - ГрабськийЕксклюзив

11:58

Чистий четвер 2023: 4 заборони, які категорично не можна порушувати - прикмети 13 квітняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:57

Навіщо досвідчені господині варять волоські горіхи: мало хто знає про цей приголомшливий трюкВідео

11:51

Сумні новини: Каменських випадково видала правду про стосунки з ПотапомВідео

11:47

Гороскоп на завтра 13 квітня 2023: Близнюкам - подорож, Дівам - нові можливості

11:43

"Фундація Течія" допомогла укомплектувати снайпера з Бучі

Реклама
11:43

Ксенія Мішина розповіла, як її "клеїв" відомий російський акторВідео

11:33

Гороскоп Таро на травень 2023: Терезам - вибір, Стрільцям - багато роботи, Скорпіонам - перемогаВідео

11:21

"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

11:20

Смерть Зеленського або Путіна: США готувалися до 4-х "диких" сценаріїв війни в УкраїніВідео

11:17

Що значить якщо горобець вдарився у вікно: передвістя біди або радісна зустріч

10:55

Сербія, яка заявляла про нейтралітет, погодилася постачати зброю в Україну - Reuters

10:53

"Ми потрібні один одному": український музикант, який замовчує війну, дасть концерти в РосіїВідео

10:18

Танки Abrams і БМП Bradley: США нададуть більше озброєння Україні – МоравецькийВідео

09:57

Путін несерйозно ставиться до переговорів, все вирішить контрнаступ ЗСУ - директор ЦРУ

09:42

Адвокат пояснив, чи можуть військовозобов'язаним вручати повістки прямо на кордоніВідео

09:23

"Ґвалтували, обезголовлювали чоловіків і жінок": в InformNapalm розповіли деталі звірств окупантів

Реклама
09:05

У Мережі окупанти показали відео страти військовополоненого: живого захисника України обезголовили

09:00

Гороскоп на сьогодні 12 квітня 2023: Терезам - доленосний дзвінок, Раку - пліткиВідео

09:00

Поразку в Україні Путін спробує компенсувати подарунком у вигляді захоплення Білорусі – РозумнийЕксклюзив

08:59

"Пентагонлікс" триває, мета - заплутати противникаПогляд

08:56

Деякі пенсіонери не отримають виплат у травні: хто підпадає під новий законВідео

07:54

Після витоку з Пентагону Генштаб ЗСУ готує пастку для РФ - генерал РоманенкоВідео

07:50

Пішов воювати після поранення брата: під Бахмутом загинув Олександр Бондарук зі Львівщини

07:12

У ЗСУ є всі можливості, щоб домогтися успіху в контрнаступі - глава Пентагону

06:53

Чечня може повстати несподіваноПогляд

06:47

Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися влітку

06:20

Бракує вогневого потенціалу: для чого РФ постачає своїм десантникам ТОС-1АПогляд

05:00

Зі складною задачкою впораються одиниці: потрібно за 11 секунд знайти зайву букву на зображенніВідео

03:50

Справжня пожежа: Даша Квіткова "запалила" майданчик у прозорій сукніВідео

03:20

"Путін – це лише голограма": війна проти України була запланована ще з моменту розвалу СРСР - ТаїповВідео

03:20

Крім пасок і крашанок: що потрібно приготувати на Великдень 2023, щоб залучити удачу - всього 1 рецептВідео

02:45

Чим прибрати запах в дачному туалеті: "секретна" добавка творить справжні дива

02:15

Складна оптична ілюзія, яка заганяє в ступор: 95% людей не зможуть порахувати яйця на картинці

01:30

Без батька залишилися двоє дітей: захищаючи Україну, загинув воїн з Львівщини

00:51

Велика середа 12 квітня: 3 найсуворіших заборони і прикмети, в які завжди вірилиВідео

11 квітня, вівторок
23:58

Треба більше техніки: Шмигаль заявив, що контрнаступу ЗСУ навесні може не бутиВідео

Реклама
23:50

3 спокусливі і трохи зухвалі короткі стрижки 2023, в які складно не закохатисяФото

23:40

Чи будуть в Україні роздавати електронні повістки: у Зеленського назвали три важливі аспектиВідео

23:11

Парафіяни замолювали гріхи: під час служби "розплакалася" статуя Богоматері

22:57

Російська ведуча виїхала до США, розірвавши всі контакти з агресором

22:46

"Ви повинні підкорятися РФ": підліток розповів, як окупанти "перевиховували" українських дітейВідео

22:38

Виплати військовим 30 тисяч гривень: у Раді заблокували законВідео

22:28

Тарас Цимбалюк розповів про проби на зйомки у фільмі для дорослихВідео

21:40

Батьківщина кличе: онук Пугачової хоче найближчим часом повернутися в РосіюВідео

20:58

"Спартак Суббота виявився аферистом": в Мережі пожежа через викриття популярного психологаВідео

20:48

"Біль стає постійним супутником": Катерина Кухар показала понівечені балетом ногиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти