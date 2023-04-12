Ксенія Мішина розповіла, як її "клеїв" відомий російський актор

Між ними була величезна різниця у віці, і він більше півроку тероризував Мішину дзвінками.

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Ксенія Мішина розповіла, як до неї залицявся Сергій Гармаш / instagram.com/misha.k.ua, imdb.com

Українська акторка Ксенія Мішина - жінка приваблива. Тому немає нічого дивного в тому, що на неї звертають увагу імениті чоловіки.

Так, в інтерв'ю для Слави Дьоміна артистка зізналася: в юності вона знялася в епізодичній ролі у фільмі Федора Бондарчука "Населений острів". Незважаючи на свою незначну появу кіно, на майданчику її дуже швидко помітив російський актор Сергій Гармаш. Те, що він був старший Мішину більш ніж на тридцять років, його анітрохи не бентежило - він став робити старлетці знаки уваги.

"До мене підійшов Сергій та почав зі мною знайомитися. Питав, звідки я, як справи. І запропонував обмінятися телефонами. А мені там було 18 років і я: "Ого, давайте". Я дала свій телефон і він телефонував пів року десь", - згадує Ксенія.

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Згодом дзвінки Гармаша стали все наполегливішими - він запрошував її до себе в Москву, і натомість обіцяв, що допоможе їй з акторською кар'єрою. "Він мене кликав на побачення, але я увесь час морозилася від нього. А в один момент він зателефонував мені і сказав: "Приїзди до мене до Москви". Я сказала, ну як, я не можу. І після цього він ще раз зателефонував і сказав: "Я бачу, що ти не хочеш стати класною акторкою? Я міг зробити з тебе класну акторку, тому ти подумай, і приїзди", - зізнається Ксенія.

Варто відзначити, що Сергій Гармаш родом з Херсона, проте цілком підтримує військову політику країни-окупанта, та навіть прийняв запрошення терористичної влади брати участь у відновленні Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру.

Раніше про залицяння відомих російських артистів розповів ведучий Слава Дьомін - він зізнався , що йому пропонували інтимні стосунки два чоловіки-путініста, які і зараз на російській сцені.

Також подарунками обсипали і шоумена Володимира Остапчука - один з головних представників естради країни-окупанта надавав йому дорогі знаки уваги.

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