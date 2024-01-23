Ксенія Мішина на Балі знову опинилася в лікарні

Відома актриса і колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знову опинилася на лікарняному ліжку під час свого екзотичного відпочинку на Балі.
Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Мішина запостила свою руку, в яку була вставлена крапельниця. Мішина не пояснила, що саме сталося з нею. Тим часом, вона написала, що такі ситуації трапляються з тими, хто відпочиває на Балі.
"Як казала моя одна знайома, на Балі все це проходять", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина обурилася цінами для туристів в Таїланді. Виявилося, що за комфортні умови для відпочинку доведеться викласти великі гроші. За словами Мішиної, в Таїланді багато приватних пляжів, за якими доглядають і постійно прибирають. Але щоб відпочити там і насолодитися красивими видами, доведеться заплатити ‒ в перерахунку з валюти ‒ 5,5 тисячі гривень дорослому, а дитині – 3 тисячі.
Раніше Ксенія Мішина одягла червоне пальто з червоними колготками. Візажисти зробили ефектний макіяж, а стилісти зачіску в стилі "мокрого ефекту".
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