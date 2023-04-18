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"Кроликів" зацькували: комік-дуету скасували тур по США через підтримку РФ

Анна Підгорна
18 квітня 2023, 14:07 оновлено 18 квітня, 14:07
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Українська діаспора бойкотувала виступи Данильця та Моїсеєнка через їхню лояльність до країни-окупанта.
Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко
Тур комік-дуету" Кролики " по США бойкотували / instagram.com/vdanmos

Український комік-дует "Кролики", який складається з акторів Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, останнім часом здобув погану славу - вони давали концерти в країні-окупанті і відвідували окупований Крим після 2014 року, в 2015 році були внесені в базу "Миротворець" за підтримку російської пропаганди, в інтерв'ю і на українському, і на російському телебаченні відкрито підтримували небезпечні наративи про "дружні народи", засуджували українізацію.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні артисти стали скаржитися на цькування в Україні, а після 24 лютого зникли з інформаційного простору. У грудні 2022 року стало відомо, що "Кролики" все ще в Україні та нібито навіть займаються благодійністю на користь нашої країни.

Проте вже в квітні 2023 року вони намірилися виїхати в США в надії заробити. Там-то вони і зіткнулися з культурою скасування - український глядач навіть за кордоном не може пробачити комікам їх загравання з країною-агресором.

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Ініціативна група прийняла ряд заходів, в наслідок яких 8 з 9 запланованих концертів "Кроликів" вже скасовані. Про це повідомив один з організаторів бойкоту на своїй сторінці в Facebook. "Два коміка з України під назвою "Дует "Кролики" запланували в квітні ряд концертів в США і Канаді: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Майамі, Денвер, Сіетл, Сан Дієго, Лос Анжелес, Ванкувер... Гумор у цих 60-річних коміків примітивний: "Кролики, це не тільки цінне хутро". Але хто ми такі, щоб оцінити гумор? Справа в іншому. З'ясувалося, що Кролики підтримують росіян. ... Зрозуміло, що хутро у кроликів на 100% з вати. А ми прекрасно знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати.

Що ми зробили: зв'язалися з концертними майданчиками. Зв'язалися з промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи в мерії. Підготували всі інструменти скасування. У підсумку, скасували 8 з 9 концертів. Поки на сайті організатора залишився тільки концерт в Нью-Йорку. Над Нью-Йорком теж працюємо, і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то будемо організовувати протести і підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, так що Кроликам буде не до сміху. Ось так працює культура скасування".

Раніше російський пропагандист українського походження Микита Джигурда розповів, що планував стати президентом України за підтримки Віктора Медведчука в 2013 році.

Також російська акторка і затята прихильниця путінського режиму Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "у будинку престарілих".

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