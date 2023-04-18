"Кроликів" зацькували: комік-дуету скасували тур по США через підтримку РФ

Українська діаспора бойкотувала виступи Данильця та Моїсеєнка через їхню лояльність до країни-окупанта.

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Тур комік-дуету" Кролики " по США бойкотували / instagram.com/vdanmos

Український комік-дует "Кролики", який складається з акторів Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка, останнім часом здобув погану славу - вони давали концерти в країні-окупанті і відвідували окупований Крим після 2014 року, в 2015 році були внесені в базу "Миротворець" за підтримку російської пропаганди, в інтерв'ю і на українському, і на російському телебаченні відкрито підтримували небезпечні наративи про "дружні народи", засуджували українізацію.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні артисти стали скаржитися на цькування в Україні, а після 24 лютого зникли з інформаційного простору. У грудні 2022 року стало відомо, що "Кролики" все ще в Україні та нібито навіть займаються благодійністю на користь нашої країни.

Проте вже в квітні 2023 року вони намірилися виїхати в США в надії заробити. Там-то вони і зіткнулися з культурою скасування - український глядач навіть за кордоном не може пробачити комікам їх загравання з країною-агресором.

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Ініціативна група прийняла ряд заходів, в наслідок яких 8 з 9 запланованих концертів "Кроликів" вже скасовані. Про це повідомив один з організаторів бойкоту на своїй сторінці в Facebook. "Два коміка з України під назвою "Дует "Кролики" запланували в квітні ряд концертів в США і Канаді: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Майамі, Денвер, Сіетл, Сан Дієго, Лос Анжелес, Ванкувер... Гумор у цих 60-річних коміків примітивний: "Кролики, це не тільки цінне хутро". Але хто ми такі, щоб оцінити гумор? Справа в іншому. З'ясувалося, що Кролики підтримують росіян. ... Зрозуміло, що хутро у кроликів на 100% з вати. А ми прекрасно знаємо, що треба робити з такими артистами. Скасовувати.

Що ми зробили: зв'язалися з концертними майданчиками. Зв'язалися з промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи в мерії. Підготували всі інструменти скасування. У підсумку, скасували 8 з 9 концертів. Поки на сайті організатора залишився тільки концерт в Нью-Йорку. Над Нью-Йорком теж працюємо, і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то будемо організовувати протести і підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, так що Кроликам буде не до сміху. Ось так працює культура скасування".

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